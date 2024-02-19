Штраф буде оголошено на початку березня.

Європейський Союз збирається оштрафувати американську корпорацію Apple (AAPL.O) за ймовірні порушення законодавства ЄС про конкуренцію.

Сума штрафних санкцій проти технологічного гіганта складе близько 500 мільйонів євро (539 мільйонів доларів), пише Reuters з посиланням на Financial Times.

Очікується, що штраф буде оголошено на початку наступного місяця.

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Зазначається, що минулого року Європейська комісія звинуватила Apple у спотворенні конкуренції на ринку потокового передавання музики через правила App Store, які не дозволяють розробникам інформувати користувачів про інші, більш бюджетні, варіанти покупки.

Штрафи Apple

У 2022 році влада Нідерландів оштрафувала Apple на 5 млн євро за те, що вона заважає розробникам застосунків для знайомств використовувати альтернативні способи оплати в обхід механізмів App Store.

Варто зазначити, що Apple поповнила бюджет Росії на 1,18 млрд рублів (близько $13 млн), сплативши антимонопольний штраф. Для американського техногіганта цей штраф став другим масштабним за рік. Apple забороняла розробникам iOS-додатків інформувати клієнтів всередині програми про можливість оплати покупок за межами App Store, а також використовувати альтернативні способи оплати.

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