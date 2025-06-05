Канцлер Німеччини сподівається переконати президента США натиснути на Росію.

Президент США Дональд Трамп є саме тією людиною, яка може зупинити війну в Україні, чинячи тиск на Росію. Про це заявив німецький канцлер Фрідріх Мерц на брифінгу у Білому домі.

Він зауважив, що вони з Трампом обидва тримаються думки, що "це жахлива війна", і треба якнайшвидше покласти їй край. При цьому Мерц доволі грубо полестив президенту США, одночасно підштовхуючи його наміри у потрібному напрямку.

"[Трамп] — ключова людина у світі, яка дійсно може [зупинити це], чинячи тиск на Росію. І я думаю… ми маємо обов’язок щось із цим зробити зараз, зупинити це після трьох з половиною років, що справді жахливо", – сказав Мерц і пообіцяв детально обговорити це питання з Трампом вже за зачиненими дверима.

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Німецький канцлер зауважив, що "ми на боці України" і пообіцяв зробити Україну сильнішою, "щоб Путін зупинив цю війну".

Зустріч Трампа з Мерцом

Як писав УНІАН, сьогодні проукраїнськи налаштований канцлер Німеччини Фрідріх Мерц перебуває з офіційним візитом в США. Очікується, що окрім іншого значну частину своєї уваги Мерц і Трамп присвятять обговоренню саме шляхів закінчення війни в Україні.

У відкритій частині зустрічі, на якій були присутні журналісти, Трамп повідомив, що має у себе в голові "дедлайн для санкцій проти Росії". Він пообіцяв бути "дуже жорстким", а потім додав, що "це може стосуватися обох країн" – і Росії, і України.

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