Генсек Альянсу згадав про саміт НАТО 2018 року.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який впродовж 10 років очолює Альянс, заявив що складним днем під час перебування на його посаді було 12 липня 2018 року, адже тодішній президент США Дональд Трамп розглядав можливість вийти з НАТО. Про це він сказав в інтерв'ю німецькій газеті FAZ.

"Звісно, саміт НАТО. Напередодні я снідав з президентом Трампом. Я очікував нормального сніданку, але потім зрозумів, що будуть проблеми. Вони стали очевидними на останній зустрічі, яку ми мали з Україною та Грузією. Президент Трамп трохи запізнився і одразу ж попросив мікрофон", - розповідає генсек Альянсу.

За словами Столтенберга, Трамп почав критикувати союзників за те, що вони витрачають недостатньо коштів на оборону.

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"Я коротко поговорив з Ангелою Меркель (тодішній канцлер Німеччини - УНІАН). Ми зрозуміли, що повинні перервати зустріч. Ми відправили дві країни-партнери і майже всіх радників, перш ніж продовжити зустріч. Коли ми залишилися наодинці, Трамп дуже точно висловився про те, скільки кожен окремий союзник витрачає на оборону і наскільки він розчарований цим. Ми чули від наших друзів у Білому домі, що він розглядає можливість виходу з НАТО", - додає політик.

Коли журналіст запитав у Столтенберга, чи погрожував Трамп відкрито це зробити, той відповів, що це було не прямо, проте тодішній президент США чітко дав зрозуміти, що так далі тривати не може.

"Це залежить від того, як ви це інтерпретуєте. Потім у нас була дуже чесна дискусія про розподіл тягаря. Союзники чітко дали зрозуміти президенту США, що вони усвідомлюють нагальність ситуації. Чотири роки тому вони взяли на себе зобов'язання витрачати два відсотки своєї економічної потужності на оборону, але дуже мало хто пішов цим шляхом. Тож все закінчилось добре, врешті-решт", - підкреслив генсек НАТО.

Також політик розповів, що багато разів зустрічався з Трампом, тому знав, наскільки він зосереджений на моніторингу за витратами на оборону.

"Вони зростали, але недостатньо швидко. Але склянка була радше наполовину повною, ніж наполовину порожньою. Тому моє послання до нього було таким: ми можемо розповісти гарну історію. Це хороший розвиток подій, це може бути безпрограшною ситуацією для НАТО і для США. Цього року 23 члени Альянсу досягнуть двовідсоткового рівня видатків на оборону. Багато чого відбулось", - запевнив Столтенберг.

Про що ще сказав генсек НАТО у своєму інтерв'ю

Також Столтенберг визнав, що Альянс міг зробити набагато більше, аби запобігти війні в Україні. Він зазначив, що члени НАТО не хотіли давати зброю, яку Україна просила перед вторгненням Росії, через побоювання ескалації.

Також політик назвав своїм найгіршим днем на посаді 24 лютого 2022 року - день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За його словами, Альянс зробив усе можливе, аби дипломатичним шляхом відмовити Росію від широкомасштабної війни в країну.

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