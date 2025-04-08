Сьогодні Tesla стикається з "набагато жорсткішою конкуренцією з боку китайських та інших азіатських аналогів", кажуть експерти.

На вторинному ринку США та Великої Британії ціни на вживані Tesla падають швидше, ніж на інші електромобілі. Але винен у цьому, схоже, не скандальний імідж Ілона Маска, а банальний надлишок вживаних авто, які завершили термін лізингу, пише Financial Times.

За даними платформи CarGurus, у березні вартість Tesla на вторинному ринку США знизилася на 7% порівняно з попереднім роком. Для порівняння, інші електрокари подешевшали лише на 1,5%. У Британії, за статистикою Auto Trader, падіння становило ще відчутніші 15% — проти середніх 10% по ринку.

Це відбувається на тлі суперечок про те, чи шкодить бренду політична активність Ілона Маска. Він активно асоціюється з ультраправими колами в США та став довіреною особою Дональда Трампа — а електромобілі традиційно більше підтримуються виборцями лівого центру.

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Утім, дані вказують на інші причини. За словами Кевіна Робертса, директора з економічної аналітики CarGurus, "приплив автомобілів колишнього автопарку спричинив зниження середньої прейскурантної ціни на вживану Tesla". Він також зазначив, що зниження цін на нові Tesla у 2023 році додатково тисне на сегмент б/в.

У Британії ситуація схожа. Комерційний директор Auto Trader Ієн Пламмер пояснив, що причиною стало повернення на ринок великої кількості автомобілів, які раніше купувалися в кредит. У березні на платформі виставили 5400 вживаних Tesla — майже вдвічі більше, ніж рік тому (2900). Водночас, попит зберігається: Tesla в Британії продається в середньому за 23 дні, тоді як середній електромобіль — за 29.

У Німеччині, де Маск публічно підтримував ультраправу "Альтернативу для Німеччини", FT не зафіксували жодних змін у ціні, віці чи кількості вживаних Tesla, що виставляються на продаж.

Та попри це, компанія під тиском: продажі нових Tesla значно нижчі за очікування. У першому кварталі 2025 року обсяги впали на:

- 55,2% у Швеції

- 49,7% у Нідерландах

- 41,1% у Франції

- 25,5% у Норвегії

Загалом Tesla поставила 336 681 авто за перші три місяці року, що на 13% менше, ніж торік, і значно нижче очікуваних 390 тисяч.

Аналітик JPMorgan Райан Брінкман заявив:

"Останні показники поставок Tesla були набагато нижчими навіть за нашою низькою оцінкою, що підтверджує безпрецедентну шкоду бренду, якої ми побоювалися раніше".

Проте не всі погоджуються з цією оцінкою. Аналітик Piper Sandler Олександр Поттер вважає, що "шкода бренду перебільшена". За його словами, хоча "політичні зусилля Маска, ймовірно, негативно впливають на поставки", більша проблема полягає у зупинках виробництва: чотири фарбрики зупинилися на кілька тижнів.

Аналітики покладають надії на оновлення Model Y — найпопулярнішої моделі Tesla. Водночас Харальд Хендріксе з Citigroup вважає, що клієнти можуть відкладати покупки в очікуванні модернізації, а конкуренція на ринку зростає.

Хендріксе зазначає, що Tesla тепер стикається з "набагато жорсткішою конкуренцією з боку китайських та інших азіатських аналогів", які випускають доступні й технологічні електрокари.

Це особливо помітно на тлі успіху китайського гіганта BYD, чия нова платформа дозволяє заряджати авто за час, необхідний для заправки бензинового. Акції BYD побили рекорд у березні. Tesla ж, навпаки, втратила понад 40% вартості з початку року.

Tesla - інші новини

Раніше в CNN повідомляли, що американська автомобільна компанія Tesla втратила лідерство на ринку електромобілів. Від бізнес-катастрофи Tesla поки що рятують лише загороджувальні мита у США.

Крім того, Tesla стала жертвою торгової війни Канади і США. Зазначається, що американську компанію виключили з усіх пільгових програм.

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