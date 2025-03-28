Фінансування відновлено лише на короткий час.

Державний департамент США заявив про короткострокове відновлення фінансування ініціативи з відстеження викрадених українських дітей, пише Reuters. Раніше, 25 січня, адміністрація президента Дональда Трампа вирішила призупинити програму.

"Фінансування надається на короткий період, поки виконавці Conflict Observatory забезпечують належну передачу критично важливих даних про дітей відповідним органам", - заявив у четвер представник Держдепартаменту.

Він зазначив, що це частина стандартних процедур закриття для припинених програм.

Відео дня

Раніше цього місяця законодавці-демократи закликали адміністрацію Трампа відновити програму. Завершення програми викликало занепокоєння щодо потенційної втрати доступу до інформації, включно із супутниковими знімками та іншими даними, про приблизно 30 000 дітей, вивезених з України.

Фінансована урядом США ініціатива, очолювана Лабораторією гуманітарних досліджень Єльського університету, допомогла відстежити тисячі українських дітей, викрадених Росією.

Рішення про припинення програми було ухвалено після того, як Трамп наказав провести широкомасштабний огляд, щоб запобігти, за його словами, марнотратному витрачанню коштів платників податків США на цілі, які не відповідають американським інтересам.

Викрадення українських дітей

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт кремлівського правителя Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Лабораторія гуманітарних досліджень Єльської школи громадської охорони здоров'я вже публікувала розслідування про створення центрів утримання українських дітей на території РФ та окупованого Криму.

Вас також можуть зацікавити новини: