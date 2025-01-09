Запальна риторика Трампа щодо острова може лише поглибити виклики та відносини між США та Данією, але політи, схоже, не збирається змінювати вектор.

Обраний президент США Дональд Трамп привернув увагу до Гренландії, натякнувши на військове захоплення цієї напівавтономної території Данії. Хоча ці заяви викликали суперечливі оцінки, стратегічне значення Гренландії давно визнане США, особливо через її розташування та геополітичну роль, пише Financial Times.

Геостратегічне значення

Гренландія є ключовим елементом системи національної безпеки США:

1. Космічна база Пітуффік:

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найпівнічніша військова база США (1500 км від Північного полюса);

виконує функції раннього попередження про ракети, спостереження за космосом та управління супутниками.

2. Нові морські маршрути:

танення арктичного льоду відкриває коротші торговельні шляхи, такі як Північно-західний і Північно-східний проходи;

Гренландія стає центром цих маршрутів, важливих для міжнародного судноплавства та розміщення військових баз.

3. Близькість до РФ та Китаю:

- острів відіграє роль у спостереженні за підводними човнами та стримуванні геополітичного впливу Росії й Китаю.

Старший науковий співробітник Датського інституту міжнародних досліджень Міккель Рунге Олесен зазначив, що США почали розглядати Арктику як регіон геополітичної конкуренції. "Дуже важливо не допустити інших великих держав до Гренландії", - додав експерт.

Данія проти, але готова до обговорень

Трамп назвав Гренландію ключовою для національної безпеки, аргументуючи необхідність її контролю стримуванням російського та китайського впливу. Однак Данія, яка має обмежену військову присутність на острові, відкинула можливість продажу.

"Гренландія тісно пов’язана з нашою безпекою з часів Другої світової війни", - підкреслив колишній радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон.

Попри напруженість, міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен заявив про готовність до обговорень із США щодо посилення співпраці в Арктиці.

Гренландія - перспективи проти викликів

Гренландія налічує 57 000 жителів, але її автономний уряд прагне до незалежності від Данії. Однак економічні труднощі та необхідність зовнішніх гарантій безпеки роблять це завдання складним.

Місцеві чиновники висловлюють готовність до розширення присутності США на острові, включно з відкриттям нових військових баз. Як зазначив один з представників влади острова:

"Ми не хочемо нової колоніальної влади. Але зрозуміло, що ми не можемо самі подбати про оборону".

Болтон припустив, що Трампу було б розумно "закрити рот" і дозволити офіційним особам у Вашингтоні, Копенгагені та Нууку виробляти нові відносини. Але новообраний президент, схоже, навряд чи прислухається до цієї поради, підкреслюючи, що Данія повинна відмовитися від Гренландії, "тому що вона нам потрібна для національної безпеки".

Попри бажання Трампа отримати контроль над Гренландією, його агресивна риторика, включно з погрозами на адресу Данії, може лише ускладнити процес.

"Що США готові запропонувати Гренландії?", - запитує Олесен, наголошуючи на необхідності конкретних пропозицій, а не лише політичного тиску.

Трамп хоче контролювати Гренландію

Як повідомляв УНІАН, сьогодні американський політик заявив, що Данія повинна відмовитися від Гренландії та віддати її Сполученим Штатам Америки.

Це не перша подібна заява - раніше він казав, що контроль над Гренландією абсолютно необхідний для американських інтересів. Після цього стало відомо, що король Данії змінив королівський герб, додавши туди зображення, які символізують Гренландію та Фарерські острови.

Як пише The New York Times, Трамп вважає, що володіння островом має критичне значення для національної безпеки США, хоча й існують інші потенційні інтереси.

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