'Для захисту вільного світу': в NYT пояснили, навіщо насправді Трампу Гренландія

Обраний американський президент націлився на острів, навіть погрожуючи Данії митом, якщо та не погодиться на угоду.

Новообраний президент США Дональд Трамп знову звернув увагу на ідею придбання Гренландії – напівавтономної території Данії, відомої своїми природними ресурсами та стратегічним розташуванням. За його словами, володіння островом має критичне значення для національної безпеки США, хоча й існують інші потенційні інтереси, пише The New York Times.

На прес-конференції Трамп заявив: "Нам потрібна Гренландія для цілей національної безпеки", додавши, що Данія має передати острів США для захисту "вільного світу". Він навіть пригрозив запровадити мита проти Данії, якщо вона відмовиться від цієї пропозиції.

Через соціальні мережі Трамп назвав угоду щодо Гренландії такою, що "повинна відбутися", супроводжуючи це гаслом "ЗРОБІТЬ ГРЕНЛАНДІЮ ЗНОВУ ВЕЛИКОЮ".

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Данія категорично відкинула пропозицію, зазначивши, що найбільший острів світу не продається.

Для чого Трампу Грендандія?

1. Природні ресурси

Гренландія багата на корисні копалини, зокрема мідь, літій, нікель і кобальт, які критично важливі для виробництва акумуляторів, електромобілів, вітрових турбін та іншої сучасної техніки. Згідно зі звітом уряду Данії, опублікованим у 2023 році, Гренландія має значний потенціал для видобутку багатьох найважливіших мінералів.

Танення льодовиків через зміну клімату відкриває доступ до цих ресурсів, оскільки близько 11 000 квадратних миль льодовикової території вже зникли за останні три десятиліття.

2. Стратегічне значення

Танення арктичних льодів також відкриває нові морські маршрути, які є коротшими та ефективнішими. Наприклад, шлях через Арктичне море між Західною Європою та Східною Азією на 40% коротший, ніж через Суецький канал. Це робить Гренландію стратегічною точкою для контролю нових торгових шляхів.

3. Військові та геополітичні переваги

Як зазначив Роберт С. О'Брайен, колишній радник Трампа з національної безпеки: "Гренландія — це шосе від Арктики до Північної Америки, а її розташування робить її важливим геостратегічним активом для США".

Гренладія у світі геополітики

Інтерес до Арктики проявляють і інші країни, зокрема Китай та Росія. Китай співпрацює з Росією у розвитку арктичних судноплавних маршрутів, що підсилює глобальну конкуренцію за контроль у регіоні.

Трамп, який неодноразово називав зміну клімату "обманом", можливо, зацікавився Гренландією саме через її наслідки цієї зміни: танення льодовиків відкриває можливості для видобутку ресурсів і нових торгових шляхів.

Гренландія приваблює Трампа як стратегічний і економічний актив, що може підвищити глобальний вплив США. Але жорстка позиція Данії та міжнародна конкуренція за Арктику ускладнюють реалізацію цієї амбіційної ідеї.

Трамп хоче контролювати Гренландію

Як повідомляв УНІАН, сьогодні американський політик заявив, що Данія повинна відмовитися від Гренландії та віддати її Сполученим Штатам Америки.

Це не перша подібна заява - раніше він казав, що контроль над Гренландією абсолютно необхідний для американських інтересів. Після цього стало відомо, що король Данії змінив королівський герб, додавши туди зображення, які символізують Гренландію та Фарерські острови.

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