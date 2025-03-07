До вимог "денацифікації" Канади залишається вже не так багато.

Президент США Дональд Трамп хоче переглянути сторічну угоду про демаркацію американо-канадського кордону. В Оттаві вважають, що Трамп не жартує, говорячи про бажання анексувати Канаду, пише The New York Times.

Після того, як у вівторок Трамп запровадив 25-відсоткові мита на товари з Канади, прем’єр-міністр Джастін Трюдо зробив незвично жорстку для себе заяву. Зокрема він заперечив твердження президента США про те, що тарифи на канадський імпорт якось захистять США від контрабанди наркотику фентаніл з Канади.

"Виправдання … абсолютно фальшиве, абсолютно необгрунтоване, абсолютно брехливе. Він хоче побачити повний колапс канадської економіки, тому що це полегшить анексію", — сказав Трюдо.

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У NYT вважають це ознакою того, що Трюдо більше не вважає просто невдалими жартами заяви Трампа про "губернатора Канади" і "51-й штат" США. І власні джерела журналістів розповіли, що саме спонукало канадського прем’єра серйозно сприйняти слова президента США.

Протягом лютого лідери двох держав провели кілька телефонних розмов, обговорюючи проблеми двосторонньої торгівлі. Конкретні деталі цих бесід залишалися закритими для громадськості, однак співрозмовники NYT, знайомі з цими переговорами, кажуть, що йшлося не лише про питання мит.

Під час цих дзвінків Трамп виклав довгий список претензій до економічної політики Канади, але також зачепив і значно більш фундаментальну тему. За словами джерел, він сказав Трюдо, що не вірить у дійсність договору 1908 року про демаркацію кордону між двома країнами і що хоче переглянути кордон.

Трамп також зажадав перегляду правил спільного використання прикордонних озер і річок між двома націями, що регулюється низкою двосторонніх договорів.

"Канадські офіційні особи сприйняли коментарі пана Трампа серйозно, не в останню чергу тому, що він уже публічно заявив, що хоче поставити Канаду на коліна. (…) [Канадські] чиновники не вважають погрози адміністрації Трампа пустими; вони бачать нову норму, коли мова йде про Сполучені Штати.", – пише NYT.

Погіршення відносин США і Канади: останні новини

Як писав УНІАН, раніше цього тижня США запровадили 25-відсоткове мито на імпорт товарів з Канади. У відповідь Канада анонсувала дзеркальні мита на американські товари. Після цього Трамп пригрозив підняти мита на канадські товари ще на 25%.

Також ми розповідали, що у Канаді бояться повторення на собі досвіду України, яку Трамп позбавив військової допомоги. Зокрема канадських фахівців непокоїть, що за наказом Трампа компанія Lockheed Martin може дистанційно "вимкнути" нафаршировані електронікою винищувачі F-35 канадських ВПС.

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