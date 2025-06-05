Розмова була присвячена виключно торгівлі, каже Трамп / архівне фото REUTERS

Дональд Трамп провів телефонну розмову із китайським лідером Сі Цзіньпіном, після чого похизувався, що вони проігнорували тему війни в Україні. Відповідну заяву президент США зробив у своїй соцмережі Truth Social.

"Я щойно завершив дуже плідну телефонну розмову з президентом Китаю Сі, під час якої обговорив деякі тонкощі нашої нещодавно укладеної та узгодженої торговельної угоди", – написав він. 

Трамп зазначив, що розмова тривала аж півтори години та "призвела до дуже позитивного результату" для обох країн. За його словами, незабаром Пекін і Вашингтон проведуть більш предметні переговори на рівні делегацій. 

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"Розмова була майже повністю зосереджена на ТОРГІВЛІ. Нічого не обговорювалося щодо Росії/України чи Ірану", – окремо зауважив президент США.

Телефонна дипломатія: останні новини

Як писав УНІАН, напередодні Трамп провів неанонсовану телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Під час бесіди господар Кремля поскаржився співрозмовнику на українські "теракти" проти "цивільних цілей" в Росії та пообіцяв помститися. Сам Трамп визнав, що ця розмова не наблизила мир, однак все одно чомусь назвав її "хорошою".

Сьогодні стало відомо, що Путін вчора провів телефонну розмову ще й із Папою Римським. В ній понтифік попросив російського диктатора піти на діалог з Україною.

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