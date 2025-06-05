За півтори години у них не знайшлося можливості обговорити найбільшу війну нашого часу, до якої обидві країни опосередковано залучені.

Дональд Трамп провів телефонну розмову із китайським лідером Сі Цзіньпіном, після чого похизувався, що вони проігнорували тему війни в Україні. Відповідну заяву президент США зробив у своїй соцмережі Truth Social.

"Я щойно завершив дуже плідну телефонну розмову з президентом Китаю Сі, під час якої обговорив деякі тонкощі нашої нещодавно укладеної та узгодженої торговельної угоди", – написав він.

Трамп зазначив, що розмова тривала аж півтори години та "призвела до дуже позитивного результату" для обох країн. За його словами, незабаром Пекін і Вашингтон проведуть більш предметні переговори на рівні делегацій.

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"Розмова була майже повністю зосереджена на ТОРГІВЛІ. Нічого не обговорювалося щодо Росії/України чи Ірану", – окремо зауважив президент США.

Телефонна дипломатія: останні новини

Як писав УНІАН, напередодні Трамп провів неанонсовану телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Під час бесіди господар Кремля поскаржився співрозмовнику на українські "теракти" проти "цивільних цілей" в Росії та пообіцяв помститися. Сам Трамп визнав, що ця розмова не наблизила мир, однак все одно чомусь назвав її "хорошою".

Сьогодні стало відомо, що Путін вчора провів телефонну розмову ще й із Папою Римським. В ній понтифік попросив російського диктатора піти на діалог з Україною.

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