Дональд Трамп провів телефонну розмову із китайським лідером Сі Цзіньпіном, після чого похизувався, що вони проігнорували тему війни в Україні. Відповідну заяву президент США зробив у своїй соцмережі Truth Social.
"Я щойно завершив дуже плідну телефонну розмову з президентом Китаю Сі, під час якої обговорив деякі тонкощі нашої нещодавно укладеної та узгодженої торговельної угоди", – написав він.
Трамп зазначив, що розмова тривала аж півтори години та "призвела до дуже позитивного результату" для обох країн. За його словами, незабаром Пекін і Вашингтон проведуть більш предметні переговори на рівні делегацій.
"Розмова була майже повністю зосереджена на ТОРГІВЛІ. Нічого не обговорювалося щодо Росії/України чи Ірану", – окремо зауважив президент США.
Телефонна дипломатія: останні новини
Як писав УНІАН, напередодні Трамп провів неанонсовану телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Під час бесіди господар Кремля поскаржився співрозмовнику на українські "теракти" проти "цивільних цілей" в Росії та пообіцяв помститися. Сам Трамп визнав, що ця розмова не наблизила мир, однак все одно чомусь назвав її "хорошою".
Сьогодні стало відомо, що Путін вчора провів телефонну розмову ще й із Папою Римським. В ній понтифік попросив російського диктатора піти на діалог з Україною.