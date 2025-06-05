Телефонна розмова відбулася ще вчора, але повідомили про неї тільки сьогодні.

Папа Римський Лев XIV провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, в якій закликав його зробити крок на користь миру і діалогу. Про це повідомляє Vatican News.

Зазначається, що телефонна размова відбулася ще вчора вдень - вона була першою з моменту вступу Лева XIV на Святий престол. Співрозмовники зосередились, зокрема, на війні в Україні, кажуть у Ватикані.

Директор пресслужби Святого Престолу Маттео Бруні повідомив журналістам, що під час розмови йшлося про гуманітарну ситуацію, спричинену війною.

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"Папа звернувся до Росії із закликом зробити крок, який би сприяв миру, наголосивши на важливості діалогу для створення позитивних контактів між сторонами та пошуку рішень конфлікту", – йдеться у заяві Ватикану.

Серед іншого Папа Лев XIV та президент Путін обговорили питання обміну полоненими.

"Папа Лев згадав Патріарха Кирила, подякувавши йому за вітання, отримані на початку його понтифікату, та наголосив, як спільні християнські цінності можуть бути світлом, яке допомагає шукати миру, захищати життя та прагнути справжньої релігійної свободи", – повідомив начальник пресслужби Ватикану.

Папа Римський і війна в Україні

Як писав УНІАН, в травні президент США Дональд Трамп заявив, що Ватикан міг би стати майданчиком для прямих переговорів України та Росії. Новий Папа Лев начебто схвально відреагував на цю ідею.

Однак у Кремлі цю ідею відкинули. При цьому була озвучена досить дивна причина - бо Ватикан є столицею католиків і розташований в Італії, яка є членом НАТО. При цьому Кремль не проти переговорів у мусульманській Туреччині, яка сама є членом НАТО, яким не є Ватикан.

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