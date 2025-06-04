У Кремлі зізналися, що російський диктатор наскаржився Трампу на "терористичні" удари України по "цивільних цілях".

Кремль зробив свою заяву за підсумками телефонної розмови президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. У ролі спікера виступив помічник Путіна Юрій Ушаков.

За його словами, російський диктатор виклав Трампу російський погляд на підсумки другого раунду прямих переговорів Росії та України в Стамбулі.

"Ці переговори, як було підкреслено, Україна намагалася зірвати, здійснивши за прямою вказівкою Київського режиму, цілеспрямовані атаки по суто цивільних цілях, по мирному населенню", - заявив Ушаков і додав, що "російська сторона не піддалася на провокації".

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При цьому Путін повідомив Трампу, що стамбульські переговори були корисними. Однак не уточнюється, у чому саме Кремль бачить користь.

За словами Ушакова, співрозмовники не обговорювали привезених у Стамбул меморандумів обох сторін із питання врегулювання війни. Також російський диктатор заявив президенту США, що питання зустрічі Путіна і Зеленського "ніколи не стояло в практичній площині".

За словами Ушакова, у розмові Трамп запевнив Путіна, що США нічого не знали про плани Києва завдати ударів по російських аеродромах.

Крім того, представник Кремля підтвердив, що частина бесіди Трампа і Путіна була присвячена питанню іранської ядерної програми.

Насамкінець, каже Ушаков, Путін і Трамп обговорили можливість відновлення співробітництва між США і РФ, а також домовилися продовжувати контакти щодо України - на найвищому рівні та за іншими каналами.

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