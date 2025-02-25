Тайванці бояться, що Трамп може покинути їх на призволяще, коли Китай теж розпочне своб повномасштабну агресію.

Тайвань, який живе під постійною загрозою китайського вторгнення, з тривогою спостерігає за тим, як США, їхній ключовий союзник, відвертається від України і намагається відновити співпрацю з державою-агресором. Про це пише The New York Times.

"Тайвань провів більшу частину останніх трьох років, обґрунтовуючи те, як тісно пов’язана доля демократій і те, що відбувається з Україною, впливає на Тайвань. Раптова зміна позиції США щодо війни в Україні може призвести до того, що дехто на Тайвані засумніється, чи не спробують США вибити землю у них з-під ніг", – сказав Рассел Сяо, виконавчий директор Global Taiwan Institute, який базується у Вашингтоні.

Китай майже щодня надсилає винищувачі та військові кораблі для перевірки реакції тайванської оборони. Здатність острівної держави стримати потенційний напад залежить від того, чи готові Сполучені Штати допомогти і навіть надіслати війська, зауважує NYT.

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Але через те, що Дональд Трамп різко змінює політику США щодо України, відмовляючись від спроб Заходу покарати Росію та перекладаючи на Київ провину за війну, на Тайвані змушені оцінити власні позиції та зважити, як зберегти американську підтримку. Зокрема серед тайванців набирає популярності переконання, що покладатися на обіцянки Вашингтона більше не можна.

Але тайванські офіційні особи та експерти заявили, що, попри тиск Трампа на Київ, Тайвань дуже відрізняється від України та економічно важливіший для Сполучених Штатів. Вони стверджують, що адміністрація Трампа вважає Китай більш актуальним викликом для Сполучених Штатів, ніж Росія, і що Тайвань може бути лояльним партнером у цьому контексті.

Трамп тисне на Україну та зближується з РФ

Як писав УНІАН, нещодавно Дональд Трамп безпідставно назвав президента України Володимир Зеленського "диктатором без виборів", що викликало хвилю обурення в Європі. Але коли журналісти запитали Трампа, чи вважає він диктатором Володимира Путіна, якщо вже так називає Зеленського, американський президент заявив, що просто так він це слово не вживає.

Також ми розповідали, що США тиснули на Україну та інші країни, намагаючись заблокувавати українську резолюцію в ООН із засудженням російської агресії.

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