Трамп заплутує причини початку війни в Україні, повторюючи тези Путіна, - CNN

Дональд Трамп на останній прес-конференції зробив низку серйозних заяв.

Після того як президента України Володимира Зеленського виключили з перших переговорів США з Росією щодо припинення війни, президент США Дональд Трамп звинуватив Україну в початку конфлікту, який зруйнував її землі і забрав тисячі життів.

У своїх найбільш ворожих висловлюваннях на адресу українського лідера Трамп повторив ще одну тезу кремлівського диктатора Володимира Путіна - про необхідність проведення виборів в Україні, - очевидно, прагнучи запустити процес усунення Зеленського, пише CNN.

Як повідомляється, ці коментарі викликають нові побоювання в Європі.

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Журналісти підкреслюють, що зараз Трамп займається тим, що заплутує причини початку війни в Україні. Зокрема, під час пресконференції після переговорів США та Росії, він заявив, що Україні "взагалі не варто було починати" цю війну 3 роки тому.

Фактично президент натякає, що Україна мала піти на угоду з Росією, щоб уникнути вторгнення, - що, по суті, означало б встановлення в Києві маріонеткового уряду, лояльного Москві, або капітуляцію, що стало б перемогою для Путіна, пише ЗМІ.

Реакція Трампа на переговори в Саудівській Аравії посилила і без того значну перевагу російської сторони. Слова Трампа також, схоже, прямо суперечать запевненням держсекретаря Марко Рубіо, який після зустрічі з російською делегацією стверджував, що будь-яка мирна угода буде справедливою для всіх сторін.

"Атака Трампа на Зеленського, якого у США вихваляли як героя за опір російському бліцкригу на Київ на початку війни, є наочним прикладом того, як нова американська адміністрація перевернула з ніг на голову політику Вашингтона - від підтримки жертви вторгнення до заохочення агресора", - йдеться в матеріалі.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Путін і Трамп можуть зустрітися до кінця лютого. Речник Кремля заявив, що відносини Росії і США перебувають у жалюгідному стані, і потребують реставрації. Він зазначив, що переговорний процес зі США отримав в Ер-Ріяді гарний імпульс, попереду велика робота, але перший крок уже зроблено".

Крім того, Трамп критикує Зеленського і наполягає на проведенні виборів. Опитування українців, проведене у вересні та жовтні Міжнародним республіканським інститутом, показало, що 60 відсотків респондентів виступають проти проведення президентських виборів під час війни.

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