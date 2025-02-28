Трамп пообіцяв підписати угоду про корисні копалини пізніше сьогодні.

Формальна угода про мир в Україні вже має певні рамки, і є реальний шанс досягти результату. А угода про українські ресурси буде підписана сьогодні трохи пізніше. Про це заявив президент США Дональд Трамп на зустрічі із українським колегою Володимиром Зеленським.

За його словами, він провів дуже конструктивні переговори з Володимиром Путіним, і зараз США намагаються знайти рішення, "яке влаштує і вас, і його".

"Формальна угода ще не укладена, але ми вже окреслили її рамки, і, на мою думку, є реальний шанс досягти результату. Найважливіше – це життя військових. З обох сторін гинуть тисячі солдатів, і ми хочемо це зупинити. (...) Ваші солдати виявили неймовірну хоробрість. Ми надали їм чудове обладнання, але хтось має цим обладнанням користуватися, і вони зробили це блискуче. Я висловлюю величезну повагу вашим генералам, вашим військовим і вам особисто – ви проявили себе як відважні воїни. Ви маєте пишатися ними. Але тепер час завершити цю війну. Ми хочемо покласти цьому край", - сказав Трамп.

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Щодо угоди про українські корисні копалини, то, за словами американського президента, її підпишуть "трохи пізніше, після обіду, який проведемо разом".

"Ми досягли справедливої угоди й з нетерпінням чекаємо на її реалізацію, особливо у сфері видобутку рідкоземельних металів. Це означає, що США будуть безпосередньо залучені, і це велике зобов’язання з нашого боку", - сказав Трамп і додав, що для нього "честь приймати вас".

Візит Зеленського до США

Як писав УНІАН, Зеленський прибув у США на зустріч з Трампом у Білому домі. Очікується, що за участі лідерів України та США відбудеться церемонія підписання Двосторонньої Угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови.

Також очікується, що після зустрічі з Трампом Зеленський дасть інтерв'ю протрампівському телеканалу Fox News. Інтерв'ю буде присвячено "зустрічі, зусиллям, що докладаються для припинення війни, та іншим новинам дня".

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