Тягне речі у Білий дім: Маск відреагував мемом на перемогу Трампа

Мільярдер підтримував кампанію кандидата від Республіканської партії та фінансував її.

Американсткий мільярдер, засновник Tesla тa Space X Ілон Маск не приховує радості від новин про прогнозовану перемогу республіканця Дональда Трампа на виборах президента США.

"Народ Америки дав Дональду Трампу кристально чистий мандат на зміни сьогодні ввечері", - написав Маск у своїй соціальній мережі X.

Крім того, мільярдер, який є одним з найбагатших спонсорів кампанії Трампа, опублікував дотепний мем на тлі новин про очікувану перемогу республіканця. На зображенні Маск тягне свої речі в Овальний кабінет Білого дому.

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Вибори у США - останні новини

Республіканець Дональд Трамп вдруге повернеться у Білий дім, набравши необхідну для перемоги кількість голосів виборників, пише The Hill.

Ця перемога робить його першим президентом із часів Гровера Клівленда, який зміг виграти другий термін після перерви. Кампанія 2024 року була насиченою подіями, зокрема через судові процеси проти Трампа, спроби на його життя та заміну демократичного кандидата: Джо Байдена замінила Камала Гарріс.

Перед цим повідомлялося, що кандидат від республіканців Дональд Трамп має невелику перевагу в колегії виборників, але кандидатка від демократів Камала Гарріс все ще має шанс на перемогу. Про це йдеться у прогнозі The Washington Post.

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