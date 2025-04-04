В майбутньому відносини з Америкою вже ніколи не будуть настільки довірлими, як донедавна.

Запровадженням високих тарифів на імпорт в США Дональд Трамп продемонстрував зневагу до головних торговельних партнерів і назавжди зіпсував відносини з ними. Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, яку цитує Politico.

"Ми знаємо, що відносини ніколи не будуть колишніми. Це моє послання європейцям: відносини зі США ніколи не будуть колишніми", — сказала вона на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.

Канада, країни ЄС, Японія, Тайвань і Південна Корея отримали від США високі ввізні мита, небачені з часів Великої депресії 1930-х років. Жолі вважає показовим, що мита вдарили по ключових торговельних партнерах США.

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"Ми купуємо в США більше, ніж у Великій Британії, Франції, Китаї та Японії разом узятих. Коли ви ставитеся до свого найкращого клієнта, так, як ставилися до нас... це означає, що ви хочете кардинально змінити те, як ви працюєте", – сказала представниця Канади.

Вона також зауважила, що зрештою запроваджені мита перетворяться на опосередкований податок для американського народу, який за все заплатить, купуючи імпортні товари за вищою ціною. Джолі закликала європейців "донести це повідомлення" до громадян США, щоб вплинути на адміністрацію США.

Нові американські мита: останні новини

Як писав УНІАН, американська юридична група подала до суду на президента США через запровадження ним жорстких мит на імпорт. Юристи кажуть, що Трамп незаконно обійшов Конгрес і Закон про надзвичайні міжнародні економічні повноваження 1977 року.

Сам Трамп вже заявив, що готовий знизити мита, якщо інші країни запропонують йому щось "феноменальне". "Мита дають нам величезні можливості для ведення переговорів", - сказав Трамп, додавши, що "кожна країна дзвонила нам".

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