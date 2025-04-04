Позивач вимагав від суду визнати дії Трампа незаконними.

Юридична група New Civil Liberties Alliance, яку підтримують консерватори, подала до суду на президента США Дональда Трампа через запровадження ним жорстких мит. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, позивач звинуватив Трампа в незаконному введенні жорстких тарифів на китайські товари.

Уточнюється, що фірма NCLA представляє інтереси невеликої роздрібної компанії Simplified, яка спеціалізується на продажу канцелярських товарів. Позов було подано до федерального суду у Флориді. Юристи зазначили, що Трамп незаконно обійшов Конгрес, ввівши мита відповідно до Закону про надзвичайні міжнародні економічні повноваження 1977 року.

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Позивач зажадав від суду винесення постанови, яка могла б визнати дії президента США неконституційними і такими, що порушують адміністративні правила.

У позові також вказано Міністерство внутрішньої безпеки США і вищі посадові особи відомства як відповідачі. Ані в Білому домі, ані в міністерстві звернення фірми до суду не прокоментували.

Мита Трампа

Як писав УНІАН, президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження жорстких мит на товари, які постачаються до США. Це обвалило ціни на світових ринках.

За даними Politico, мита Трампа загрожують виробництву зброї у США. Джерела видання в дипломатичних колах пояснили, що такий підхід американського лідера може змусити скептично налаштованих партнерів шукати інші шляхи співпраці.

Зіткнувшись із жорсткою критикою, Трамп заявив, що готовий знизити мита, якщо інші країни зможуть запропонувати щось "феноменальне".

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