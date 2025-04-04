Президент США вірить, що економічна турбулентність вляжеться.

Президент Дональд Трамп заявив, що він готовий знизити мита, якщо інші країни зможуть запропонувати щось "феноменальне". Ця заява свідчить про те, що Білий дім відкритий для переговорів.

Видання Bloomberg пише, що Трамп заявив, що він радий зниженню процентних ставок і вірить, що економічна турбулентність вляжеться.

"Мита дають нам величезні можливості для ведення переговорів", - сказав Трамп, додавши, що "кожна країна дзвонила нам".

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На запитання, чи означає це, що він розглядає можливість пом'якшення мит, Трамп відповів, що "залежить від ситуації".

"Якщо хтось скаже, що ми дамо вам щось таке феноменальне, то поки що вони дають нам щось хороше", - сказав Трамп.

Однак президент також зазначив, що на підході ще більше зборів.

"Мита на чіпи почнуть діяти дуже скоро. Фармацевтика почне надходити, я думаю, на такому рівні, якого ми ще не бачили. Ми дивимося на фармацевтику зараз. Це окрема категорія. Ми оголосимо про це в найближчому майбутньому. Зараз це перебуває на стадії розгляду", - зазначив президент США.

Акції фармацевтичних компаній в Індії впали 4 квітня на тлі зниження акцій по всій Азії. Ф'ючерси на індекси в США і Європі впали, долар продовжив своє падіння, а прибутковість 10-річних казначейських зобов'язань США знову опустилася нижче 4%, оскільки мита відбиваються на ринках.

Президент США повідомив, що провів день у бесідах з іноземними урядами та лідерами бізнесу, домагаючись пом'якшення мит.

Варто зазначити, що 3 квітня з індексу S&P 500 було стерто близько 2,5 трильйона доларів, а сам індекс впав майже на 5%. Індекс Russell 2000, що включає дрібніші компанії, розширив своє падіння з історичного максимуму 2021 року до 20% на тлі припущень про те, що торговий наступ президента загальмує економіку США.

Мита Трампа - останні новини

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження нових нищівних мит на імпорт товарів. Зокрема, США запровадили мита в розмірі 25% на всі автомобілі іноземного виробництва та запчастини, які імпортуватимуть в Америку, а також 20% мита на товари з ЄС.

Трамп "перелякав" ринки новими митами. 3 квітня акції на світових ринках впали, а інвестори звернули свою увагу на облігації, золото та ієну.

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