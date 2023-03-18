45-й президент США накинувся на очільника окружної прокуратури, заявивши, що того фінансує Джордж Сорос.

Колишній президент Дональд Трамп стверджує, що окружна прокурора Манхеттена незабаром висуне йому звинувачення та заарештує. Відповідну посаду він опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

Назвавши себе "провідним кандидатом від республіканців" він заявив, що "заарештується у вівторок наступного тижня". У зв'язку із цим він закликав до протестів.

Він також виступив зі звинуваченнями на адресу окружної прокуратури Манхеттена, яку він назвав "корумпованою та політизованою". Також Трамп накинувся на її голову Елвіна Бреґґа, заявивши, що того фінансує Джордж Сорос.

Відео дня

Трамп не повідомив подробиць про те, чому він очікує, що висунуть звинувачення. Як пише CNN. його команда юристів очікувала, що арешт відбудеться незабаром і негласно готувалася до наступних кроків. За словами джерела CNN, приватно 45-й президент США поскаржився, що проти нього висунуть звинувачення лише через те, що окружний прокурор Манхеттена Елвін Брегг "ненавидить його".

За інформацією журналістів, деякі радники Трампа приватно радили йому не закликати до протестів, побоюючись, що це переросте в масові заворушення, як уже було 6 січня 2021 року в Капітолії.

Очікується, що колишній президент з'явиться на Манхеттені після пред'явлення офіційних звинувачень та виступить із промовою.

Дональд Трамп і Україна

Напередодні колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що балотування Трампа на виборах президента США 2024 року створює загрози для допомоги, яку Вашингтон надає Україні.

45-президент США заявляв, що дозволив би Росії оволодіти частиною України, виступав проти постачання танків в Україну, виступає проти зміни режиму Путіна в Росії. На його переконання, війна в Україні і проблеми, пов’язані із нею, є інтересом Європи, але не США.

Вас також можуть зацікавити новини: