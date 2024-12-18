У травні Бельгія підписала з Україною двосторонню угоду в галузі безпеки.

Бельгія не зможе поставити Києву до кінця 2024 року раніше обіцяні F-16. Про це повідомляє видання Le Soir.

Серед причин називають відсутність запчастин і підготовлених українських пілотів, а також затримки поставок F-35 на заміну в саму Бельгію. Тому обіцянку, дану бельгійським урядом президенту Зеленському під час його візиту до Брюсселя, не вдасться виконати.

За словами міністра оборони Бельгії Людівін Дедондер, яка минулої п'ятниці під час поїздки до Польщі презентувала підсумки планування операцій бельгійської армії до 2025 року, перше постачання винищувачів-бомбардувальників F-16 не зможе відбутися цього року, як було оголошено раніше.

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У травні Бельгія підписала з Україною двосторонню угоду в галузі безпеки. Один із її пунктів передбачав постачання приблизно тридцяти F-16 до 2028 року в рамках коаліції, створеної спільно з Данією та Нідерландами.

"Бельгія зробить усе можливе, щоб прискорити першу поставку, якщо це можливо, до кінця 2024 року", - повідомлялося в документі.

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