Біля 116 млн доларів Лондон спрямує на обладнання для посилення Військово-морських сил України.

Велика Британія направить Україні військове обладнання на суму 225 мільйонів фунтів стерлінгів (286 мільйонів доларів). Про це повідомляє Reuters.

Агентство зазначає, що Україна закликала союзників підтримати її як на полі бою, так і дипломатично перед будь-якими можливими переговорами з Росією. Українські війська виснажені і знаходяться в меншості вздовж лінії фронту протяжністю 1170 км.

Як розподілять кошти в новому пакеті допомоги

92 млн фунтів стерлінгів (біля 116 млн доларів) Лондон спрямує на обладнання для посилення Військово-морських сил України, включаючи малі катери, розвідувальні дрони, надводні кораблі без екіпажу, безпілотні літальні апарати та протимінні безпілотники.

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Ще 68 млн фунтів стерлінгів (біля 85,5 млн доларів) виділяють на засоби протиповітряної оборони, включаючи радари, наземне обладнання для приманки і системи радіоелектронної боротьби з безпілотними літальними апаратами.

26 млн фунтів стерлінгів (біля 32,7 млн доларів) Британія спрямує на надання підтримки та запасних частин для систем, раніше поставлених в Україну.

Крім того, 39 мільйонів фунтів стерлінгів (біля 49 млн доларів) виділяють на надання понад 1000 систем радіоелектронної боротьби для протидії безпілотникам та на закупівлю респіраторів та обладнання для посилення захисних можливостей Збройних Сил України.

Британія також заявила, що запропонує Україні більше військових тренувань.

"Відважний народ України продовжує кидати виклик усім очікуванням своїм незламним духом. Але вони не можуть пройти через це поодинці – саме тому Велика Британія посилить своє міжнародне лідерство щодо України протягом 2025 року", – заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Військова допомога Україні: інші новини

Німецький збройовий концерн Rheinmetall надасть ЗСУ ще 20 бойових машин піхоти (БМП) Marder 1A3. Вони будуть придбані за рахунок Німеччини. Передати машини українським військовим концерн планує у першій половині наступного року.

16 грудня уряд Італії схвалив виділення 10-го пакета військової допомоги для України. Перелік озброєнь, які будуть надіслані Києву, є конфіденційним.

13 грудня США оголосили про виділення Україні пакета військової допомоги на суму 500 млн доларів. До переліку озброєнь увійшли, серед іншого, боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS. Також Штати передадуть протитанкові озброєння та засоби для протидії безпілотникам. Допомогу виділять з військових запасів США.

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