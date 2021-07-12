На парламентських виборах в Молдові перемагає партія президента Майї Санду.
Як повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії Молдови, наразі опрацьовано 99,95% протоколів виборчих комісій - 2 тис. 149 з 2 тис. 150.
Так, на дострокових парламентських виборах 11 липня лідирує партія "Дія і солідарність" (PAS), що отримала 52,74% підтримки виборців, - 772 тис. 315 голосів.
Читайте такожСанду розпустила парламент Молдови та призначила дострокові вибори
На другому місці, за даними ЦВК, опинився передвиборний блок Партії соціалістів і Партії комуністів (ПСРМ-ПКРМ), який набрав 27,22%, - 398 тис. 656 голосів.
Третє місце дісталося партії "Шор", за яку проголосували 5,75% - 84 тис. 168 голосів.
Решта партій не проходять до парламенту.
У Молдові на виборах 11 липня проголосували 1 млн 477 тис. 574 виборця - 48,41% від загального числа громадян, які мають право голосу.
За кордоном проголосували понад 212 тис. 145 громадян.
Вас так само можуть зацікавити новини
- У Молдові почалися протести проти уряду Кіку і нової парламентської коаліції
- "Це точка неповернення": у Молдові скасували закон Про статус російської мови
- Санду скликає Радбез через загрозу повалення конституційного ладу Молдови
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram