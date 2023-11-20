У цій ДТП загинули троє людей.

Водій автомобіля VW Crafter, який з'їхав з дороги і врізався в дерево у Польщі, був тверезим. Про це заявили у поліції Любліна.

"Автомобіль рухався в бік кордону разом з 10 громадянами України. Дві жінки загинули на місці, а також 6-річна дівчинка, яку не вдалося врятувати, незважаючи на реанімаційні заходи. Другу дитину, яка потрапила в аварію, доставили до лікарні в Любліні. Водій автомобіля був тверезим", - йдеться у повідомленні.

Триває розслідування. Водію загрожує до восьми років позбавлення волі за вбивство з необережності та спричинення дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинула людина.

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В посольстві сказали журналістам Радіо Свобода, що дві жінки, трирічна дитина і водій перебувають у лікарнях. Матері дитини надають психологічну допомогу, оскільки її старша донька загинула.

Консул України у Любліні Олег Куць розповів, що троє пасажирів мають статус тимчасового захисту в Польщі. Зараз вони перебувають у задовільному стані.

ДТП з українцямі в Польщі: що повідомлялося

Вчора польські ЗМІ повідомили про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася у селі Верешин Люблінського воєводства. Вранці мікроавтобус, в якому знаходилися українці, врізався у дерево.

Згодом у Міністерстві закордонних справ України повідомили, що внаслідок аварії загинули троє українців: дві жінки та шестирічна дитина. Ще четверо людей доправили до лікарень.

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