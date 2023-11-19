Троє українців загинуло, а четверо - отримали травми різного ступеню тяжкості.

В Міністерстві закордонних справ України повідомили подробиці аварії автобуса з українськими громадянами у Польщі.

Як повідомили УНІАН в пресслужбі МЗС України, у місцевості Вершині біля міста Грубешова в Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса на українській реєстрації.

"Внаслідок ДТП загинули троє українців: дві жінки та дитина шести років. Інші четверо громадян отримали травми різного ступеню тяжкості. Вони госпіталізовані, зараз їм надається необхідна медична допомога в лікарнях сусідніх міст", - повідомили українські дипломати.

Відео дня

Водночас, на місце ДТП виїхав український консул задля надання українцям консульської допомоги.

За даними МЗС, Генеральне консульство України в Любліні взаємодіє із польськими правоохоронцями в контексті з‘ясування усіх обставин аварії, контролює лікування постраждалих громадян.

ДТП з українцями у Польщі 19 листопада

Про аварію з мікроавтобусом, у якому перебували громадяни України, спочатку повідомили польські ЗМІ. Згодом цю інформацію підтвердили місцеві рятувальники.

Зазначалося, що в автобусі їхало 10 осіб, всі вони – громадяни України. За попередньою версією, причиною аварії автобуса стало те, що водій заснув під час руху.

Вас також можуть зацікавити новини: