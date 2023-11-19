За попередньою версією, причиною аварії стало те, що водій заснув під час руху.

У Польщі автобус з українцями врізався в дерево. ДТП сталася у селі Верешин Люблінського воєводства близько 5 ранку у неділю, 19 листопада. Загинули дві жінки та 6-річна дитина.

Як повідомляє RMF з посиланням на чергового офіцера регіонального управління Державної пожежної служби Якуба Курчука, в автобусі їхало 10 осіб, всі вони – громадяни України.

"Автобус з'їхав на зустрічну смугу, потім у кювет і врізався в дерево", – заявив Курчук.

Двоє осіб загинули на місці, третю намагалися реанімувати, але безуспішно, на жаль. Сімох осіб ушпиталили.

За даними видання, громадяни України прямували до прикордонного переходу в Долгобичуві. За попередньою версією, водій заснув за кермом. МЗС України наразі уточнює інформацію щодо аварії.

Інші ДТП з українцями

В липні у Польщі український автобус врізався у вантажівку, яка стояла на узбіччі. В результаті аварії загинув один з пасажирів, ще вісім осіб госпіталізували.

Наприкінці вересня в Австрії перекинувся автобус, в якому перебували громадяни України, Італії, Австрії, Словенії та Німеччини. Повідомлялося про одного загиблого і безлічі постраждалих.

На початку жовтня у Венеції автобус впав з естакади і загорівся, на борту перебувала група українців. Повідомляється про 21 загиблого, 15 постраждалих і кількох зниклих безвісти.

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