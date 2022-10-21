Самопроголошений лідер Білорусі заявив, що їх продаватимуть тому, хто захоче купувати.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко відвідав військовий полігон Обуз-Лісновський у Брестській області. Тут співробітники "Держкомвійськпрому" РБ показали самопроголошеному лідеру безпілотні літальні апарати, які виробляються в Білорусі, і інші "перспективні розробки".

Інформацією про візит поділилося видання "БЕЛТА" і Telegram-канал Лукашенка "Пул першого".

Узурпатор оглянув дрон "Миротворець" та інше обладнання. У зверненні до одного зі співробітників "Держкомвійськпрому" диктатор заявив: "Ти ж не просто показуєш в єдиному екземплярі зразок. Будь-який зразок зараз на фронт — і він воює? Не дай бог, мені повідомлять, що ти тут показухою займався, — це біда".

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За словами Лукашенка, дрони постачатимуть тим країнам, які погодяться їх придбати. Однак присутність білоруських безпілотників в Україні самопроголошений лідер РБ назвав "небажаною".

"Хто купує, тому і будемо продавати. Небажано, звичайно, щоб наші зразки воювали в Україні: все-таки свої люди", — додав Лукашенко.

Використання БПЛА на війні в Україні: останні новини

Рашисти продовжують застосовувати іранські дрони-камікадзе "Шахед-136" для ударів по населених пунктах в Україні. Зокрема, ці безпілотники били по енергетичній інфраструктурі нашої країни, через що в багатьох областях спостерігаються проблеми з електрикою.

ЗСУ знищують переважну більшість БПЛА окупантів. За минулі два тижні цей показник досяг 85%. Однак деякі дрони прориваються через велику кількість запусків.

Колишній командувач сухопутними військами США в Європі, генерал-лейтенант Марк Хертлінг вважає, що застосування іранських дронів-камікадзе вказує на нестачу обладнання в російській армії.

Українські захисники теж використовують різноманітні безпілотники для ураження рашистів. Наприклад, в рамках проекту "Армія дронов" було закуплено 500 БПЛА для ЗСУ.

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