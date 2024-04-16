Кіріакос Міцотакіс заявив, що Греції теж вони треба.

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс спростував повідомлення ЗМІ про те, що країна може підтримати Київ старими винищувачами F-16.

Він заявив, що вони потрібні Греції для оборони, тому Україні їх не дадуть. Хоча країна знаходиться на правильному боці історії - засуджує Росію та підтримує ЗСУ, заявив чиновник в інтервʼю польському Rzeczpospolita.

"Я хотів би уточнити, що ми не готові надати Україні літаки F-16. Така інформація з'явилася в ЗМІ, але вона не відповідає дійсності", - сказав він.

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Міцотакіс визнав, що Греція історично мала сильні зв'язки з Росією на рівні культури й релігії, однак політику Кремля там не підтримують.

"Греція - країна, яка не тільки поважає, але й захищає принципи міжнародного порядку. І вона завжди була на правильному боці історії. Так відбувається і зараз, коли Україна захищається від жорстокого російського вторгнення. Ми маємо історично сильні зв'язки з Росією, культурні, релігійні, але ми рішуче виступаємо проти кремлівського режиму. Я особисто відвідав Україну, був в Одесі. Я бачився з президентом Зеленським у Вільнюсі в четвер. І я пообіцяв продовжувати підтримувати Україну в міру наших можливостей, не ставлячи під загрозу нашу власну здатність захищатися, тому що ми також живемо в складній частині світу", - пояснив він позицію Греції щодо F-16.

Чиновник сказав, що не буде в деталях описувати, як саме Греція підтримує Україну. Він навів лише один приклад, коли країна поставила ЗСУ значну кількість 155-мм снарядів. Міцотакіс каже, що згадана передача боєприпасів була вкрай важливим кроком, оскільки Україну спіткає проблема нестачі артилерії.

Він заявив, що у майбутньому Греція буде посилювати підтримку. "Але я ще раз підкреслю, що у нас є занепокоєння щодо нашої власної безпеки. Тому ми повинні бути дуже обережними, щоб поставки в Україну не зменшили нашу здатність забезпечити свій захист. Ми повинні бути пильними заради нашого сусіда", - акцентував він.

Греція дасть Україні F-16 - що казали ЗМІ та Київ

Минулого тижня видання News Break писало, що грецький уряд може списати на користь України 32 старих винищувачі F-16. Там акцентували, що Греція мала намір продати 108 різних винищувачів, але у 2022 році це реалізувати не вдалося. Літаки стоять без діла, а їх стан з кожним днем погіршується, писало видання.

Можливість щодо отримання F-16 коментував речник Повітряних сил ЗСУ Євлаш. Він казав: якби Афіни дали допомогу, це дуже б вплинуло на захист нашого повітряного простору.

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