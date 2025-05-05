Україна та Чехія деталізували створення спільної школи F-16.

Країни з "коаліції охочих", яку очолюють Франція і Велика Британія, допомагатимуть з навчанням і підготовкою українських пілотів на багатоцільових винищувачах F-16 в Чехії. Про це прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала сказав на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським за підсумками їхньої зустрічі.

"Ми готові поглибити наш внесок у навчання українських військових. Ми домовилися, що разом із партнерами з "коаліції охочих" будемо займатися навчанням українських пілотів на F-16 та L-39. Навчання буде проходити тут, на базах у Чеській Республіці. Україна вчить пілотів винищувачів на чеських моделях, які постачаються в Україну", - зазначив Фіала.

Своєю чергою, Зеленський повідомив, що в Україні цінують готовність Чехії допомагати з розвитком української бойової авіації.

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"Одним із результатів цього візиту є деталізація проєкту створення українсько-чеської школи F-16. Ми готові якнайшвидше втілювати цей проєкт у життя", - сказав Зеленський.

Проблеми з навчанням українських пілотів F-16 і зусилля "коаліції охочих"

Як повідомляв УНІАН, 4 травня Зеленський на спільній пресконференції із президентом Чехії Петром Павелом відзначив, що в Україні зараз неможливо відкрити школу з навчання пілотів на винищувачах F-16 через постійні російські повітряні удари, тому такі школи будуть створювати за межами нашої держави.

Як відомо, "коаліція охочих" озвучила чотири цілі для якнайсильнішого посилення України і формування "гарантійних сил" безпеки, які складатимуть контингент іноземних сил. "По-перше, забезпечити безпечне небо. По-друге, забезпечити безпечне море. По-третє, підтримати мир на суходолі, і по-четверте - підтримати Збройні сили України, аби вони стали найсильнішим засобом стримування", - заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі на початку засідання "Коаліції охочих" 10 квітня.

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