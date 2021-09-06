Поліцейські взяли будинок штурмом, внаслідок якого стрілок отримав поранення.

В американському штаті Флорида чоловік, який назвав себе "фахівцем з виживання", застрелив чотирьох осіб.

Про це повідомляє CNN.

Увечері 4 вересня в поліцію звернулася жінка, яка розповіла про підозрілого чоловіка в автомобілі, припаркованому біля її будинку. Чоловік заявив їй, що у нього нібито є послання для її дочки "від бога". Однак поліцейські, які прибули на місце, нікого не виявили.

Стрілянина почалася вранці 5 вересня. Офіцери, що приїхали, побачили у дворі будинку людину в бронежилеті. Коли чоловік сховався в будинку, звідти пролунали звуки пострілів, а потім - крик жінки і плач дитини. В результаті стрілянини ще одна дівчинка отримала поранення, її доставили в лікарню.

Поліцейські взяли будинок штурмом, в результаті якого стрілок отримав поранення. Правоохоронцям затриманий Брайан Райлі розповів, що нібито є "фахівцем з виживання". Також він зізнався у вживанні метамфетаміну.

Наразі стрілок знаходиться в лікарні, після виписки він буде взятий під варту.

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Автор: Денис Прядко