Наступні п'ять років будуть ключовими для підготовки розширення блоку, до якого увійдуть Україна, Молдова та країни Західних Балкан.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила новий склад ЄК. І для російського диктатора Володимира Путіна нові обличчя є поганими новинами, пише Politico.

"Якщо Москва потребувала нагадування про те, що Брюссель все ще підтримує Київ, то сьогодні вона його отримала. Урсула фон дер Ляєн була рішучим прихильником підтримки України в її війні проти Росії, і це відображено в її пазлі на другий термін. Два кандидати від країн Балтії отримують ключові портфелі у відносинах з Росією. На додаток до естонки Каї Каллас, яка очолить зовнішню політику ЄС, литовець Андрюс Кубілюс відповідатиме за новостворений оборонний портфель", – пише видання.

Зазначається, що Кубілюс звітуватиме фінському комісару, виконавчому віце-президенту з питань технологій, суверенітету, безпеки і демократії Хенні Вірккунен. І Гельсінкі є одним з найжорсткіших критиків Росії в Європі.

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Наступні п'ять років будуть ключовими для підготовки розширення блоку, до якого увійдуть Україна, Молдова та країни Західних Балкан, наголошує Politico.

"Тому портфель питань розширення розділений на два, щоб один комісар міг зосередитися насамперед на розширенні, а інший – на інтересах Європи в Середземномор'ї, а саме на економічному розвитку та контролі за міграцією. Відповідатиме за розширення комісар від Словенії Марта Кос", – мовиться в матеріалі.

Новий склад Єврокомісії

У вівторок, 17 вересня 2024 року, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок представила новий склад ЄК. Примітно, що з 26 місць 10 обіймають жінки.

До прикладу, функції єврокомісара з питань конкуренції виконуватиме Тереза Рібера (Іспанія). Водночас високим представником із зовнішньої політики і політики безпеки стала Кая Каллас (Естонія).

Нагадаємо, щоУрсулу фон дер Ляєн переобрали головою Єврокомісії на другий термін у липні. "За" проголосував 401 депутат Європарламенту з 360 необхідних.

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