Фон дер Ляєн призначила жінок на чотири з шести посад виконавчих віцепрезидентів.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок представила новий склад Єврокомісії. Із 26 місць 10 займають жінки.

"Сьогодні я представляю свою команду на наступні п'ять років. Команда компетентних і мотивованих жінок і чоловіків, готових працювати разом. Кожен член моєї команди привнесе свій власний досвід і погляди на Європу. Разом ми будемо однією командою, що працює над досягненням однієї спільної мети. Зробити Європу сильнішою", - написала фон дер Ляєн у Х.

Так, функції єврокомісара з питань конкуренції виконуватиме Тереза Рібера (Іспанія). Високим представником із зовнішньої політики і політики безпеки стала Кайя Каллас (Естонія).

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Віцепрезидентом з питань процвітання та промислової стратегії призначено Стефана Сежурне (Франція), а єврокомісаром із внутрішніх справ і міграції - Магнуса Бруннера (Австрія).

Віцепрезидентом з питань технологічного суверенітету, безпеки і демократії буде Хенна Вірккунен (Фінляндія), а посаду віцепрезидента з питань згуртованості та реформ обійняв Раффаеле Фітто (Італія).

Єврокомісаром з енергетики та житлового будівництва став Дан Йоргенсен (Данія), а Апостолос Цицикостас (Греція) відповідатиме за сталий транспорт і туризм.

Єврокомісаром з питань демократії, правосуддя та верховенства закону стане Майкл Макграт (Ірландія), а Валдіс Домбровскіс (Латвія) відповідатиме за економіку та продуктивність.

Крім того, Марош Шефчович (Словаччина) стане єврокомісаром з торгівлі та економічної безпеки, а Марта Кос (Словенія) - єврокомісаром з розширення.

Фон дер Ляєн заявила, що їй вдалося збільшити кількість жінок у складі Ради порівняно з початковими пропозиціями країн-членів, зазначивши, що вона вирішила призначити жінок на чотири з шести посад виконавчих віцепрезидентів.

Кандидатуру кожного з членів Єврокомісії ще має затвердити Європейський парламент.

Повний склад Єврокомісії викладено в інфографіці фон дер Ляєн.

Кадрові перестановки в Єврокомісії

Нагадаємо, у липні Урсулу фон дер Ляєн обрали головою Єврокомісії на другий термін. Раніше фон дер Ляєн заявляла, що на тлі повторюваних агресивних дій РФ в Україні та повторюваних погроз правителя Кремля Володимира Путіна Європейський Союз має підготуватися до ймовірної війни та вжити заходів для спільного озброєння.

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