Геостратегічним викликом номер один для США в довгостроковому плані є Китай.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що протягом багатьох років проблеми для світової безпеки створюватимуть три країни. Йдеться про Росію, Китай та Іран.

Як повідомляє "Голос Америки", таку заяву він щробив під час слухань щодо оборонного бюджету на 2024 фінансовий рік у Комітеті Палати представників США зі збройних сил у середу, 29 березня. Генерал також наголосив, що стурбований зв'язками між Росією та Китаєм.

"Ми бачимо, що вони зближуються. Я не називав би це справжнім альянсом у буквальному значенні цього слова, але ми бачимо, як вони зближуються, та Іран є третім. Таким чином, я думаю, що ці три країни разом створюватимуть проблеми протягом багатьох років, особливо Росія та Китай через їхні можливості", – пояснив Міллі.

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На його думку, у Китаю та Росії існують засоби, щоб загрожувати інтересам США.

"Війни між великими державами не було останні 80 років значною мірою через правила, запроваджені після Другої світової війни, і можливості збройних сил Сполучених Штатів разом із нашими союзниками та партнерами. Ми повинні залишатися наймогутнішою країною, якщо хочемо продовжувати утримувати велику державу", – продовжив він.

За словами голови Об'єднаного комітету начальників штабів США, геостратегічним викликом номер один для США в довгостроковому плані є Китай. Він також висловив стурбованість ядерною програмою Пекіна.

"Ми, ймовірно, не зможемо нічого зробити, щоб зупинити, уповільнити, зірвати, заборонити або знищити китайську програму ядерного розвитку, яку вони запланували на наступні 10-20 років. Вони збираються це зробити за власним планом. Дуже мало важелів зовнішнього впливу, щоб запобігти цьому. Можуть бути якісь економічні важелі впливу. Це можуть бути інші речі у світі розвідки", – нагшолосив генерал.

Він уточнив, що на меті Китаю – наздогнати та перевершити Штати у військовому плані, і це "справді тривожно". Сполученим Штатам доведеться "не тільки йти в ногу, але й випереджати, і це забезпечить мир".

Крім того, загрозою для стабільності світової безпеки, на думку генерала, є Росія.

"Ми підтримуємо Україну в захисті її суверенітету та підтримуємо НАТО у вигляді військової присутності Сполучених Штатів у кожній країні на східному фланзі Альянсу. Ця боротьба не тільки в інтересах України, але й в інтересах Сполучених Штатів, щоб захистити систему, яка запобігала війні великих держав протягом останніх восьми десятиліть", – додав Міллі.

Він також згадав Іран, зауваживши, що ця країна могла б виробити достатньо розщеплюваного матеріалу для ядерної зброї менш ніж за два тижні. За його словами, на виготовлення справжньої ядерної зброї Ірану знадобиться лише кілька місяців.

Водночас Міллі наголосив, що Штати напрацювали кілька варіантів, які можуть розглянути у тому випадку, якщо Іран все ж вирішить розробити ядерну зброю.

Співпраця Росії, Китаю та Ірану

15 березня в Османській затоці стартували спільні військові навчання Китаю, Росії, Ірану та інших країн. Вони тривали до 19 березня. Схожі навчання проводилися у 2019 і 2022 роках.

Водночас військовий експерт Олег Жданов вважає, що осі КНДР – Іран – Китай – Росія, яка б протистояла колективному Заходу, не буде.

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