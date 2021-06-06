Давид Сассолі стверджує, що включення цих держав у ЄС принесе стабільність і процвітання регіону та континенту.

Голова Європейського парламенту Давид-Марія Сассолі підтримує вступ до Європейського союзу західно-балканських країн.

За його словами, таке розширення ЄС може стати "позитивним проектом для миру і добробуту", пише DW з посиланням на видання медіаконцерну Funke Mediengruppe.

Сассолі вважає, що включення держав, розташованих на Західних Балканах, до складу союзу "може стати вкрай вигідним як власне для регіону, так і для Європи загалом, оскільки сприятиме стабільності, процвітанню та миру на континенті".

До Західних Балканів зараховують Сербію і Чорногорію, з якими Брюссель уже веде відповідні переговори, а також Албанію і Північну Македонію, що офіційно вважаються кандидатами на вступ до ЄС. До регіону також належать Боснія-Герцеговина і Косово, які розглядаються як потенційні кандидати.

Читайте такожПрикордонники спіймали німецьких мандрівників-нелегалів, які думали, що Україна в ЄСГлава Європарламенту також підкреслив, що як скоро країни зможуть приєднатися до ЄС, залежить від успішності виконання необхідних критеріїв у кожній з цих країн, де "ще мають бути завершені реформи".

При цьому раніше, у 2019 році, Франція, Нідерланди та Данія вже блокували рішення ЄС про початок переговорів щодо вступу до ЄС Північної Македонії та Албанії, посилаючись на відсутність прогресу у сфері реформ у цих країнах. Наприкінці 2020-го підписання важливого документа на європейському рівні, що сприяв би інтеграції західнобалканських країн, блокували Чехія і Словаччина. Різко проти переговорів з Північною Македонією своєю чергою виступає Болгарія.

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Автор: Катерина Комолова