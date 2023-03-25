Сенатори закликали адміністрацію Джо Байдена підтримати Міжнародний кримінальний суд і поділитися доказами військових злочинів РФ.

Двопартійна група сенаторів закликала адміністрацію президента США Джо Байдена продовжувати підтримувати міжнародні розслідування воєнних злочинів Росії.

Про це йдеться в листі сенаторів до президента США Джо Байдену, пише CNN. У ньому законодавці заявили, що "вітають значну допомогу", яку адміністрація надала для документування злочинів під час війни Росії в Україні.

Сенатори відзначили, що вони визнають роль Міжнародного кримінального суду в розслідуванні таких інцидентів, і закликали адміністрацію Байдена підтримати МКС і поділитися доказами з прокурорами.

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"Минулорічна двопартійна акція Конгресу щодо посилення цієї підтримки була зроблена у співпраці з вашою адміністрацією, щоб збалансувати всі точки зору на відносини США із МКС. Проте, кілька місяців по тому, коли МКС працює над порушенням справ проти російських чиновників, включаючи самого Путіна, повідомляється, що Сполучені Штати ще не поділилися ключовими доказами, які могли б допомогти в цьому судовому переслідуванні", - йдеться в листі.

Сенатори підкреслили, що підтримка міжнародних розслідувань важлива для того, щоб "Путін і його оточення недвозначно знали про прийдешню відповідальність за їхні злочини".

Військові злочини Росії в Україні

Минулого тижня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна і російського омбудсмена Марії Львової-Бєлової за примусову депортацію українських дітей до Росії.

За день до оголошення ордера організація Об'єднаних Націй опублікувала звіт, в якому говориться, що Росія "вчинила широкий спектр порушень міжнародного права в галузі прав людини і міжнародного гуманітарного права" в Україні.

У звіті стверджується, що воєнні злочини, скоєні росіянами, включали "напади на мирних жителів та інфраструктуру, пов'язану з енергетикою, умисні вбивства, незаконне ув'язнення, тортури, зґвалтування та інші форми сексуального насильства, а також незаконні перевезення та депортації дітей".

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