В Харківській області зафіксовано близько 10 тисяч воєнних злочинів.

Близько 25% зафіксованих воєнних злочинів в Україні окупанти скоїли на Харківщині.

"На скільки мені відомо, по всій Україні всього за фактом порушення законів і звичаїв війни є близько 40 тисяч кримінальних проваджень, з них 10 тисяч – в Харківській області та місті. Тому близько 25% всіх воєнних злочинів припадають на наше місто", – розповів в ефірі телемарафону спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

За його словами, здебільшого ці злочини стосуються викрадень майна, людей, вивезення сільськогосподарської техніки та продукції. Також є факти катувань, вбивств, зґвалтувань.

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Воєнні злочини росіян в Україні

Свідчення про скоєння російськими військовими воєнних злочинів надходили з усіх звільнених від окупації територій України. Тільки на деокупованих територіях, як повідомив 23 лютого на брифінгу генеральний прокурор України Андрій Костін, зареєстровано понад 68 тисяч воєнних злочинів російських військових та 952 факти застосування заборонених засобів ведення війни.

Російські окупанти грабували, катували та вбивали цивільних, скоювали статеві злочини (жертвами зґвалтування ставали і жінки, і чоловіки, і діти), знущалися та вбивали військовополонених - перелік їхніх злочинів дуже широкий.

Генсек ООН Антоніу Гетерриш напередодні заявив, що російське вторгнення в Україну призвело до наймасовіших порушень прав людини в сучасному світі.

Наразі країни ЄС роблять перші кроки для створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності керівництва РФ. За словами радника очільника Офісу президента Михайла Подоляка, країни Балтії, Польща, Румунія та Словаччина підписали ініціативну угоду про створення спеццентру щодо злочину агресії Росії.

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