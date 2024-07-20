На стіні в приміщенні, де накрили хакерів, висить великий радянський прапор.

В Іспанії затримали трьох осіб за підозрою в атаках на сайти держорганів і критичну інфраструктуру держав, які допомагають Україні в боротьбі з російськими окупантами.

Іспанська поліція опублікувала кадри одного з обшуків і повідомила, що хакерів взяли на Майорці, в Уельві та Севільї, але імен не назвала, пише Reuters.

Поліція вважає, що хакери входять до групи хактивістів NoName057(16), яка почала активно діяти після вторгнення Росії в Україну. "У своєму маніфесті група обіцяє "дзеркально реагувати на ворожі та відверто антиросійські дії західних русофобів"", - ідеться в повідомленні поліції.

На відео видно, що на стіні в приміщенні, де накрили хакерів, висить великий радянський прапор.

У заяві поліції не уточнюється, чи поміщені підозрювані під арешт і чи пред'явили їм обвинувачення.

Діяльність російських хакерів

Хакерське угруповання "Цілінь", імовірно, пов'язане з Росією, зламало базу даних Національної служби охорони здоров'я Великої Британії. За даними The Guardian, вони закрили для лікарів доступ до приблизно 300 млн файлів і вимагають викуп у розмірі $50 млн.

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