Минулого року Берлусконі переніс коронавірусну пневмонію.

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі в понеділок був госпіталізований.

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Про це повідомляє ANSA, посилаючись на адвоката Берлусконі. Подробиці про хворобу політика не повідомляються.

Нагадаємо, у січні 84-річного Берлусконі госпіталізували через проблеми з серцем. У минулому році він заразився коронавірусом і переніс пневмонію.

Хто такий Сільвіо Берлусконі

84-річний Берлусконі чотири рази обіймав посаду голови Ради міністрів Італії.

За свою довгу політичну кар'єру Берлусконі не раз ставав фігурантом корупційних і секс-скандалів.

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Автор: Дмитро Захаров