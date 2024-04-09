Сьогодні і завтра в Європі мають відбутися чвертьфінальні поєдинки популярного футбольного турніру.

Терористичний рух "Ісламська держава" через свій фонд "Аль-Азаїм" пригрозив терактами на футбольних стадіонах Лондона, Парижа та Мадрида, де сьогодні і завтра мають пройти матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє іспанське видання Marca.

Зокрема джихадисти розповсюдили плакат, на якому зображено озброєну автоматом людину із закритим обличчям, а також перераховано чотири стадіони, де відбудуться футбольні матчі – "Емірейтс Стедіум", "Парк де Пренс", "Метрополітано" і "Сантьяго Бернабеу". Також на плакаті міститься напис англійською мовою "Вбийте їх усіх".

Як зазначає газета Marca, поява цього плакату нічого не змінює для організаторів футбольного турніру та місцевої влади, де розташовані стадіони – правоохоронці і так беруть до уваги загрозу терактів, адже джихадисти і раніше погрожували влаштовувати теракти на спортивних подіях.

Відео дня

Міністерство внутрішніх справ Іспанії окремо закликало вболівальників до спокою і запевнило, що заходи безпеки на матчах посилять додатково.

Теракт у московському кіноконцертному залі

Як писав УНІАН, 22 березня у кіноконцертному залі "Крокус Сіті Хол" на околиці Москви стався найбільший в Росії за останні 20 років теракт – четверо бойовиків розстріляли відвідувачів кіноцентру та підпалили будівлю. Через повну бездіяльність силовиків та рятувальників, від отриманих ран та внаслідок пожежі загинуло близько півтори сотні людей.

Відповідальність за цей теракт взяло на себе афганське відділення "Ісламської держави" – так званий Вілаят Хорасан. Попри надані ісламістами докази того, що це вони влаштували теракт, Росія намагається звинуватити в його організації керівництво України.

Вас також можуть зацікавити новини: