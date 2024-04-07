Відомо, що щонайменше двох чоловіків катували.

На російському телебаченні показали кадри допиту чоловіків, затриманих за підозрою у скоєнні теракту в Crocus City Hall.

Відео Федеральної служби безпеки опублікував пропагандистський "Первый канал". Заарештовані заявляють, що якийсь Сайфулло сказав їм після скоєння теракту їхати "в бік Києва", а на російсько-українському кордоні кинути машину. На кордоні на них нібито мали чекати "хлопці", які й допомогли б перейти його та доїхати до столиці. Вони запевняють, що їм пообіцяли виплатити в Києві по 1 мільйону рублів.

Пропагандисти заявляють, що чоловіків затримали за 141 км до кордону, вони нібито до останнього отримували вказівки від куратора, який приготував для них два коридори. Водночас у сюжеті не пояснюють, як саме нападники мали пройти російський кордон, і чому в Білорусі заявляли, що терористи намагалися потрапити на їхню територію.

Теракт у Крокусі: Росія продовжує звинувачувати Україну

Нагадаємо, у наймасштабнішому за останні 20 років теракті в РФ загинули щонайменше 139 осіб, ще понад 180 осіб постраждали.

Нападники втекли з місця події на автомобілі, їх затримали тільки наступного дня. Путін заявив, що терористів затримали на шляху до кордону з Україною, де їм готували "вікно".

Незабаром Олександр Лукашенко заявив, що після теракту вони посилили охорону кордону, тому нападники "відвернулися і пішли на ділянку українсько-російського кордону".

Відповідальність за теракт взяла на себе ІДІЛ, у їхній причетності впевнені і США, які попереджали Росію про ймовірність атаки. При цьому Москва активно намагається звинуватити Україну.

Нагадаємо, що затриманих за підозрою в теракті катували. Відповідні відео відкрито публікували в мережі.

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