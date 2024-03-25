Як вважають аналітики, привертаючи глобальну увагу через масштабні атаки, ІДІЛ прагне поширити імідж стійкості та сили серед потенційних послідовників.

Сполучені Штати та їх демократичні союзники можуть мають напружені стосунки з Росією, Іраном і Китаєм, оскільки війни в Україні та Газі розпалюють глобальне суперництво. Але для "Ісламської держави" всі сторони конфлікту є ворогами мусульманської віри, яких слід знищити. Як пише The Wall Street Journal, теракт у "Крокус Сіті" у Підмосков’ї, що став найгіршим терористичним актом у Росії за останні десятиліття, лише підтвердив цей факт.

"Конкуренція між великими державами жива і здорова, але це зовсім не має значення для "Ісламської держави". Хоча ми бачимо великі розбіжності між Пекіном, Москвою та Вашингтоном, вони дивляться на нас усіх як на мішень. Це транснаціональна загроза", - сказав директор консалтингової фірми Soufan Group, яка зосереджується на терористичних загрозах, Колін Кларк.

Бійня в Москві, на думку аналітиків, демонструє здатність угруповання відновити себе як потужну глобальну мережу, здатну активізувати прихильників у всьому світі.

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Хоча "Ісламська держава" не уточнила, яка з її філій стоїть за цим терористичним актом, офіційні особи США звинуватили в організації "Ісламську державу-провінцію Хорасан" або філію ІДІЛ-К.

"ІДІЛ-К є одним із найзначніших філій Ісламської держави... Посилення ІДІЛ-К свідчить про те, що терористична організація відходить від своєї колиски Сирії та Іраку, де вона зазнала повної поразки", - пише WSJ.

Крім того, зазначається, що з 2022 року "Ісламська держава" намагається використати вторгнення Москви в Україну для вербування членів, зокрема закликаючи чеченських мусульман, які воюють за Росію, та кримських татар і чеченських мусульман, які воюють на боці України, не втручатися у війну між "невірними", і натомість приєднатися до ІДІЛ. Водночас, зазначає видання, доказів цього твердження немає.

"Стратегія "Ісламської держави" полягає у здійсненні меншої кількості, але більш вражаючих атак", - сказав Ріккардо Валле, директор із дослідження "Щоденника Хорасан" в Ісламабаді, позапартійної платформи, яка відстежує групи джихадистів.

За його словами, привертаючи глобальну увагу через масштабні атаки, група прагне поширити імідж стійкості та сили серед потенційних послідовників.

Теракт у "Крокус Сіті" в Росії

22 березня озброєні нападники увірвалися в підмосковний концертний зал, відкривши вогонь та спровокувавши пожежу, що призвело до понад 130 жертв. Це найжорстокіший теракт в російській столиці за останні десятиліття.

ІДІЛ взяла на себе відповідальність за напад. Експерти кажуть, що наслідки теракту підірвали наративи Путіна про те, що він гарантує безпеку росіянам.

Водночас, як пишуть західні ЗМІ, США попереджали Москву, що бойовики ІДІЛ планують здійснити теракт в Росії ще за кілька днів до того, як нападники скоїли напад. Однак диктатор Володимир Путін відкинув це попередження як "провокаційне".

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