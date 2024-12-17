Кириллов загинув разом зі своїм помічником, коли вранці 17 грудня вийшов з під'їзду одного з будинків Москви.

Момент підриву начальника Військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенанта Ігоря Кириллова вранці 17 грудня потрапив на відео.

Ролик з'явився у мережі. Його активно поширюють російські пабліки. Очевидно, кадри зняла камера відеоспостереження на житловому будинку поруч.

На короткому відео видно, що як дві постаті з'являються біля одного з під'їздів житлового комплексу, у якому мешкав Кириллов. Відразу лунає гучний вибух, видно спалах.

Ліквідація російського генерала Кириллова - подробиці

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці стало відомо, що внаслідок вибуху в Москві загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, генерал-лейтенант Ігор Кириллов.

Згодом джерела УНІАН заявили, що Кириллова ліквідувала Служба безпеки України. Самокат з вибухівкою був підірваний, коли Кирилов з помічником заходили в під'їзд будинку на Рязанському проспекті в Москві. Обоє "двохсоті".

"Кириллов був воєнним злочинцем і абсолютно законною ціллю, оскільки віддавав накази застосовувати заборонену хімічну зброю проти українських військових. Такий безславний кінець чекає усіх, хто вбиває українців. Відплата за воєнні злочини неминуча", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

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