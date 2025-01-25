Також найвищій горі в Північній Америці Деналі повернули ім'я Маккінлі.

США офіційно перейменували Мексиканську затоку на затоку Америки. Про це йдеться на сайті міністерства внутрішніх справ Сполучених Штатів.

"Відповідно до нещодавнього указу президента Дональда Дж. Трампа, Міністерство внутрішніх справ із гордістю оголошує про реалізацію реставрацій назв, які вшановують спадщину американської величі, і роботу в цьому напрямі вже ведуть", - ідеться в заяві.

Зазначається, що за вказівкою президента Мексиканська затока тепер буде офіційно називатися Затокою Америки.

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"Затока Америки, раніше відома як Мексиканська затока, є одним із найважливіших активів в історії та економіці країни. Охоплюючи понад 1700 миль берегової лінії США та охоплюючи майже 160 мільйонів акрів, затока була найважливішою артерією для торгівлі, виробництва енергії та морської промисловості Америки", - додали там.

Також найвищій горі в Північній Америці Деналі повернули ім'я Маккінлі (на честь республіканця і 25-го президента США).

У Міністерстві внутрішніх справ зазначили, що, як і раніше, "прихильні дотриманню всіх аспектів указу президента Трампа, гарантуючи, що назви, які ми використовуємо, відображають цінності, жертви і досягнення, які визначають нашу націю".

Наміри Трампа щодо Мексиканської затоки

У своїй інавгураційній промові новий глава Білого дому підтвердив свій намір перейменувати Мексиканську затоку на "Затоку Америки". Панамський канал Трамп також збирається повернути під контроль США.

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