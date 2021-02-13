45-го президента США виправдали у справі про заворушення і штурм Капітолію.

Сенат США не зміг оголосити імпічмент 45-му президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу.

Голосування відбулося ввечері в суботу за київським часом. Рішення не набрало дві третини голосів, мінімально необхідних для затвердження, пише CNN.

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Для ухвалення рішення демократам було необхідно заручитися підтримкою щонайменше 17 республіканців. Імпічмент Трампа підтримали сім членів Республіканської партії. Таким чином наявних голосів не вистачило для рішення щодо імпічменту.

Загалом за імпічмент проголосували 57 сенаторів, проти - 43. Трампа виправдано у справі щодо безладів та штурму Капітолію.

Імпічмент Трампа: що відомо про справу

Палата представників Конгресу США 13 січня оголосила імпічмент президенту США Дональду Трампу. Його звинувачують у підбурюванні до заворушень і штурму будівлі Капітолію, які відбулися 6 січня під час обговорення результатів виборів.

6 січня у Вашингтоні сотні прихильників Трампа увірвалися в будівлю Капітолію у той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії вибірників на виборах президента і віце-президента Сполучених Штатів.

Після кількох годин заворушень поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

Дональд Трамп є єдиним президентом США, якому Палата представників двічі оголошувала імпічмент, і він може стати першим, який підданий імпічменту після відходу з посади.

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Автор: Юрій Годован