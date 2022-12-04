США зосередяться цьому питанні замість відновлення роботи ядерної угоди з Іраном.

Сполучені Штати Америки зосередяться на тому, щоб зірвати постачання з Ірану до Росії озброєння, яке агресорка буде використовувати у війні проти України, а не на відновленні роботи ядерної угоди.

Як пише видання Bloomberg, спеціальний посол Штатів із питань Ірану Роберт Маллі зазначив, що Тегеран поки не прагне відновлювати роботу ядерної угоди.

"Просто зараз ми можемо змінити ситуацію, намагаючись стримати та зірвати постачання зброї Росії та намагаючись підтримати фундаментальні прагнення іранського народу", – зазначив Маллі.

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Видання зазначає, що Іран нарощує діяльність зі збагачення урану та обмежує міжнародний моніторинг. Минулого місяця на зустрічі МАГАТЕ країну засудили за те, що вона перешкодила дослідженню частинок урану, виявленого на кількох незаявлених об’єктах. Крім того, Іран вимагає припинити розслідування МАГАТЕ в рамках будь-якого відновлення ядерної угоди, а США та союзники цю умову відкидають.

І хоча офіційно від переговорів з Іраном не відмовлялися, фактично вони заморожені з кінця серпня. Тому Штати зацікавлені в тому, щоб зосередити всі сили на тому, аби зірвати потенційні поставки зброї з Ірану до Росії.

Маллі додав, що якщо Іран відправить Росії балістичні ракети, чи допоможе побудувати потужності для виробництва зброї, це означатиме, що Іран "перейшов ще одну межу".

Війна Росії проти України: роль Ірану

Восени Росія активно використовувала іранські дрони-камікадзе для ударів по Україні. Проте в останні тижні листопада ці безпілотники окупанти майже не запускали.

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що зменшення застосування росіянами іранських дронів-камікадзе "Shahed-136" може свідчити як про закінчення запасів, так і про зміну тактики їхнього подальшого використання.

За даними ЗМІ, Росія заплатила Ірану 140 мільйонів євро готівкою та передала низку захоплених на війні зразків західної зброї в обмін на дрони-камікадзе. До Ірану потрапило британське та американське озброєння.

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація уклала з Іраном угоду про виробництво дронів на російській території. Зазначається, що Кремль досяг угоди з іранською владою про початок виробництва сотень безпілотників на російській території на початку листопада.

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