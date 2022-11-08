До рук Ірану потрапили зразки британської та американської зброї.

Росія заплатила Ірану 140 мільйонів євро готівкою та передала низку захоплених на війні зразків західної зброї в обмін на дрони-камікадзе, які РФ застосовує для атак по обʼєктах критичної інфраструктури України.

Як розповіло джерело у галузі безпеки на умовах анонімності телеканалу Sky News, до Ірану потрапило британське та американське озброєння.

У британського телеканалу опинилися знімки, на яких зафіксований рух двох російських літаків Іл-76 у Тегерані 20 серпня 2022 року. Стверджується, що саме цими літаками перевозилася готівка та зразки захопленого в Україні озброєння. Як пише Sky News, Росія передала Ірану британську протитанкову ракету NLAW, американську протитанкову ракету Javelin і зенітну ракету Stinger.

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Як повідомило джерело телеканалу, зброя була частиною військової техніки Британії і США, переданої для українських військових, яка "потрапила до рук росіян".

Зазначається, що в обмін на гроші та західні зразки озброєння Іран передав РФ понад 160 БПЛА, серед яких 100 дронів-камікадзе Shahed-136. Крім того, Кремль отримав 60 менших безпілотників Shahed-131 та шість дронів Mohajer-6, які здатні скидати боєприпаси.

Крім того, за даними джерела Sky News, протягом останніх днів між Іраном і Росією була досягнута домовленість про подальше постачання дронів на суму 200 мільйонів євро. Також стверджується, що з 20 серпня безпілотники з Ірану до РФ транспортували щонайменше пʼять російських літаків.

Іранська зброя на війні в Україні

Росія застосовує іранські-дрони камікадзе для ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України.

Як повідомляло ГУР МО, деталі іранських безпілотників, які Росія застосовує у війні проти України, було виготовлено після повномасштабного вторгнення, яке відбулося 24 лютого. Так, іранський "Mohajer" зібраний із деталей, виготовлених в різних країнах, але більшість цих комплектуючих були зі США.

Крім того, Росія може отримати іранські балістичні ракети Fateh-110 та Zolfaghar, які можуть дати російським військам невелику перевагу. Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що РФ не зможе масовано обстрілювати ними Україну.

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