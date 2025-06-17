Ізраїль ліквідував головнокомандувача військами Ірану Шадмані

Ізраїль ліквідував топового генерала армії Ірану - головнокомандувача військовими силами Алі Шадмані. Про це повідомляє Clash Report з посиланням на представника Армії оборони Ізраїлю.
Зазначається, що Шадмані було вбито під час авіаудару в глибині Тегерана. Він був найвищим військовим офіцером Ірану та головним військовим командувачем. Крім того, Шадмані - один з найбільш наближених генералів до верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.
Шадмані очолював надзвичайний військовий штаб Ірану та керував як Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР), так і армією країни. Його було призначено після того, як його попередник, Алам Алі Рашид, був убитий під час перших ударів.
Ізраїль проти Ірану - інші жертви ЦАХАЛу
Як повідомляв УНІАН, раніше Ізраїль завдав нищівного удару по керівництву Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) Ірану. Підтверджено загибель ключових генералів.
Серед ліквідованих:
- Генерал Голамалі Рашид – керівник оперативного штабу "Хатам аль-Анбія", головного стратегічного центру іранської армії;
- Генерал Мохаммад Хоссейн Багері – начальник Генерального штабу Збройних сил Ірану;
- Генерал Хоссейн Саламі – командувач КВІР, одна з найвпливовіших фігур в іранській політиці та безпеці;
- Генерал Амір Алі Хаджизаде – командувач Повітряно-космічними силами КВІР, які відповідальні за ракетну програму Ірану;
- Генерал Мехді Рабані – заступник начальника оперативного управління ЗС;
- Генерал Голамреза Мехрабі – заступник начальника розвідки іранської армії;
- Бригадний генерал Давуд Шехіян – керівник служби протиповітряної оборони КВІР;
- Бригадний генерал Масуд Шанеї – начальник штабу, командувач одного з ключових підрозділів КВІР.