Ізраїль ліквідував головнокомандувача військами Ірану Шадмані

Ізраїль ліквідував топового генерала армії Ірану - головнокомандувача військовими силами Алі Шадмані. Про це повідомляє Clash Report з посиланням на представника Армії оборони Ізраїлю.

Зазначається, що Шадмані було вбито під час авіаудару в глибині Тегерана. Він був найвищим військовим офіцером Ірану та головним військовим командувачем. Крім того, Шадмані - один з найбільш наближених генералів до верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

Шадмані очолював надзвичайний військовий штаб Ірану та керував як Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР), так і армією країни. Його було призначено після того, як його попередник, Алам Алі Рашид, був убитий під час перших ударів.

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Ізраїль проти Ірану - інші жертви ЦАХАЛу

Як повідомляв УНІАН, раніше Ізраїль завдав нищівного удару по керівництву Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) Ірану. Підтверджено загибель ключових генералів.

Серед ліквідованих:

  • Генерал Голамалі Рашид – керівник оперативного штабу "Хатам аль-Анбія", головного стратегічного центру іранської армії;
  • Генерал Мохаммад Хоссейн Багері – начальник Генерального штабу Збройних сил Ірану;
  • Генерал Хоссейн Саламі – командувач КВІР, одна з найвпливовіших фігур в іранській політиці та безпеці;
  • Генерал Амір Алі Хаджизаде – командувач Повітряно-космічними силами КВІР, які відповідальні за ракетну програму Ірану;
  • Генерал Мехді Рабані – заступник начальника оперативного управління ЗС;
  • Генерал Голамреза Мехрабі – заступник начальника розвідки іранської армії;
  • Бригадний генерал Давуд Шехіян – керівник служби протиповітряної оборони КВІР;
  • Бригадний генерал Масуд Шанеї – начальник штабу, командувач одного з ключових підрозділів КВІР.

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