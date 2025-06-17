'Готові перейти до наступу': США стягнули в Європу десятки літаків та тлі конфлікту Ізраїлю та Ірану

Паралельно до регіону прямує американський авіаносець "Німіц", який здатен нести понад 60 літаків і має на борту близько 5000 військових.

Сполучені Штати активізують військову присутність у Європі на тлі безпрецедентного конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Як повідомило агентство Reuters з посиланням на двох високопосадовців США, до Європи перекинуто понад 30 літаків-заправників для потенційної участі в операціях на Близькому Сході.

"Раптове розгортання на схід понад двох десятків танкерів ВПС США не є звичним явищем. Це чіткий сигнал стратегічної готовності", — заявив Ерік Шоутен з Dyami Security Intelligence.

Паралельно до регіону прямує американський авіаносець "Німіц", який здатен нести понад 60 літаків і має на борту близько 5000 військових. За офіційною версією, це "заздалегідь заплановане розгортання", однак аналітики пов’язують його з ризиком ескалації війни між Ізраїлем та Іраном.

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Міністр оборони США Піт Гегсет підтвердив у дописі на X, що наказав розгорнути додаткові оборонні сили. "Захист американських військ є нашим головним пріоритетом, і ці розгортання мають на меті посилити нашу оборонну позицію в регіоні", — зазначив він.

Ізраїль у п’ятницю розпочав масштабні удари по ядерних об'єктах Ірану, заявивши, що Тегеран майже завершив створення ядерної бомби. Відтоді триває інтенсивний обмін ударами між сторонами, з численними жертвами серед мирного населення.

Президент США Дональд Трамп, за словами джерел, не схвалив план Ізраїлю щодо ліквідації верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, наголосивши, що Сполучені Штати не підтримуватимуть дії проти політичного керівництва Тегерану, поки американці не стануть прямими цілями.

"США попередили країни регіону, що готуються до оборонних дій, але у разі атаки з боку Ірану готові перейти до наступу", — повідомило інше джерело.

На Близькому Сході вже розміщено близько 40 000 американських військових, а також системи ПРО, винищувачі й кораблі. За інформацією з Пентагону, минулого місяця відбулося також оновлення бомбардувальної авіації в Індо-Тихоокеанському регіоні. Серед них — B-52, які здатні завдавати ударів по укріплених об'єктах, зокрема ядерних.

Ізраїль проти Ірану - яка позиція США

США офіційно не беруть участі у війні, але активно підтримують Ізраїль у захисті від іранських ракетних атак, надаючи системи ППО та розвіддані. Вашингтон уникає прямої ескалації, натомість демонструє військову готовність.

Президент Дональд Трамп підтримав дії Ізраїлю. Дональд Трамп запропонував дипломатичне врегулювання конфлікту через нову ядерну угоду. ООН, ЄС та Китай закликають до негайного припинення вогню.

Міністр оборони Піт Хегсет заявив, що будь-яка атака на американські об'єкти отримає жорстку відповідь. США попередили країни регіону, що готові до наступальних дій у разі нападу з боку Ірану.

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