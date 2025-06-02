Він обійшов свого конкурента Рафала Тшасковського з результатом 50,89% проти 49,11%.

На президентських виборах у Польщі переміг Кароль Навроцький. Національна виборча комісія Польщі оприлюднила результати підрахунку 100% виборчих дільниць, повідомляють Onet.pl, Gazeta wyborcza.

Директор Інституту національної пам’яті Кароль Навроцький набрав 50,89% голосів виборців і здобув перемогу у другому турі виборів президента Польщі. Його опонент – мер Варшави Рафал Тшасковський отримав 49,11% голосів.

Вибори президента Польщі - що відомо

Президентські вибори в Польщі 2025 року стали одними з найнапруженіших за останні роки. Перший тур відбувся 18 травня, а другий — 1 червня. У другому турі змагалися два кандидати з протилежними політичними поглядами:

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Рафал Тшасковський — ліберальний мер Варшави, представник правлячої коаліції "Громадянська платформа", прихильник європейської інтеграції, реформ судової системи та підтримки прав ЛГБТ+ .

Кароль Навроцький — консервативний історик, підтриманий опозиційною партією "Право і справедливість", виступає за традиційні цінності, обмеження впливу ЄС та обережну політику щодо вступу України до НАТО .

За даними екзитполів, обидва кандидати мали практично рівні шанси на перемогу. Початкові дані давали Тшасковському 50,3% голосів, а Навроцькому — 49,7%. Однак пізніші опитування показали зміну лідера: Навроцький отримав 51%, а Тшасковський — 49% .

Ці вибори мають значний вплив на політичний курс Польщі, її відносини з ЄС та підтримку України.

Як повідомляв раніше УНІАН, раніше Навроцький заявив, що готовий відмовитися від підтримки вступу України до НАТО.

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