Згідно з останніми даними, лідирує Кароль Навроцький.

У неділю, 1 червня, в Польщі відбувся другий тур президентських виборів. Згідно з попередніми результатами екзитполів, перемогу здобуває націонал-консерватор Кароль Навроцький.

Як передає TVP Info, виборчі дільниці закрилися о 21:00 (22:00 за Києвом, - ред.). Спочатку екзитпол Ipsos свідчив про перемогу проєвропейського кандидата Рафала Тшасковського, який є мером Варшави та представляє "Громадянську коаліцію" - 50,3% голосів проти 49,7%.

Однак невдовзі Ipsos надав нові дані, згідно з якими перемагає консерватор. Повідомляється, що Навроцький отримав 50,7% голосів виборців. Явка у другому турі виборів становила 72,8%.

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Вибори у Польщі

Як відомо, Рафал Тшасковський виступає за зміцнення демократичних інституцій та тіснішу інтеграцію з Європейським Союзом, тоді як Навроцький представляє націоналістичну та консервативну платформу.

У першому турі вони здобули відповідно 31,36% та 29,54% голосів. Слідом за ними розташувалися ультраправі кандидати: Славомір Менцен із результатом 14,81% та Гжегож Браун - 6,34%. Ліберальний спікер Сейму Шимон Головня отримав 4,99% підтримки.

Результати цих виборів також мають важливе значення для України, оскільки Польща є її ключовим партнером у регіоні.

Нагадаємо, раніше Навроцький заявив про готовність переглянути підтримку вступу України до НАТО. За інформацією польських ЗМІ, такий крок може стати компромісом у перемовинах із лідером ультраправої "Конфедерації".

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