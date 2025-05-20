Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький, який вийшов у другий тур виборів разом із мером Варшави Рафалом Тшасковським, готовий відмовитися від підтримки вступу України до НАТО в обмін на політичну підтримку від Славоміра Менцена, лідера "Конфедерації".
Про це сам Навроцький повідомив у соцмережі Х. Кандидат у президенти країни відреагував на допис Мецена, в якому він запросив Навроцького та Тшасковського на розмову, де попросить їх підписати "декларацію, яка відповідатиме очікуванням його виборців".
"Я приймаю запрошення і готовий до підписання тих пропозицій. А решту обговоримо у пана на Youtube-каналі. До зустрічі", – заявив Навроцький.
Як зазначає RMF.24, у запропонованій Менценом декларації згадується зокрема таке:
- відмова відправляти польських солдатів на територію України,
- відмова від підписання закону про ратифікацію вступу України до НАТО,
- відмова від підписання ратифікації нових договорів ЄС, які послаблюють роль Польщі.
Також підписанти декларації підтвердять, що не погодяться на передачу будь-яких повноважень польської влади органам Європейського Союзу.
Вибори в Польщі
18 травня у Польщі відбувся перший тур президентських виборів. За його підсумками у другий тур вийшли мер Варшави Рафал Тшасковський, який набрав 31,36% голосів, а також директор Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький, якого підтримали 29,54% виборців.
Тшасковський є представником партії влади "Громадянська коаліція". Водночас Навроцького підтримує опозиційна "Право і Справедливість" (ПіС).
Другий тур виборів відбудеться вже 1 червня.
Раніше у Польщі повідомляли про безпрецедентну спробу втручання Росії у президентські вибори. Йшлося про поширення дезінформації в поєднанні з гібридними атаками на польську критичну інфраструктуру.