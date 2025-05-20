Навроцький готовий відмовитися від підтримки вступу України до НАТО заради голосів на виборах / фото Getty Images

Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький, який вийшов у другий тур виборів разом із мером Варшави Рафалом Тшасковським, готовий відмовитися від підтримки вступу України до НАТО в обмін на політичну підтримку від Славоміра Менцена, лідера "Конфедерації". 

Про це сам Навроцький повідомив у соцмережі Х. Кандидат у президенти країни відреагував на допис Мецена, в якому він запросив Навроцького та Тшасковського на розмову, де попросить їх підписати "декларацію, яка відповідатиме очікуванням його виборців".

"Я приймаю запрошення і готовий до підписання тих пропозицій. А решту обговоримо у пана на Youtube-каналі. До зустрічі", – заявив Навроцький. 

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Як зазначає RMF.24, у запропонованій Менценом декларації згадується зокрема таке:

  • відмова відправляти польських солдатів на територію України,
  • відмова від підписання закону про ратифікацію вступу України до НАТО,
  • відмова від підписання ратифікації нових договорів ЄС, які послаблюють роль Польщі. 

Також підписанти декларації підтвердять, що не погодяться на передачу будь-яких повноважень польської влади органам Європейського Союзу.

Вибори в Польщі

18 травня у Польщі відбувся перший тур президентських виборів. За його підсумками у другий тур вийшли мер Варшави Рафал Тшасковський, який набрав 31,36% голосів, а також директор Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький, якого підтримали 29,54% виборців.

Тшасковський є представником партії влади "Громадянська коаліція". Водночас Навроцького підтримує опозиційна "Право і Справедливість" (ПіС).

Другий тур виборів відбудеться вже 1 червня. 

Раніше у Польщі повідомляли про безпрецедентну спробу втручання Росії у президентські вибори. Йшлося про поширення дезінформації в поєднанні з гібридними атаками на польську критичну інфраструктуру.

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