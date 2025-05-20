Другий тур виборів відбудеться вже 1 червня.

Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький, який вийшов у другий тур виборів разом із мером Варшави Рафалом Тшасковським, готовий відмовитися від підтримки вступу України до НАТО в обмін на політичну підтримку від Славоміра Менцена, лідера "Конфедерації".

Про це сам Навроцький повідомив у соцмережі Х. Кандидат у президенти країни відреагував на допис Мецена, в якому він запросив Навроцького та Тшасковського на розмову, де попросить їх підписати "декларацію, яка відповідатиме очікуванням його виборців".

"Я приймаю запрошення і готовий до підписання тих пропозицій. А решту обговоримо у пана на Youtube-каналі. До зустрічі", – заявив Навроцький.

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Як зазначає RMF.24, у запропонованій Менценом декларації згадується зокрема таке:

відмова відправляти польських солдатів на територію України,

відмова від підписання закону про ратифікацію вступу України до НАТО,

відмова від підписання ратифікації нових договорів ЄС, які послаблюють роль Польщі.

Також підписанти декларації підтвердять, що не погодяться на передачу будь-яких повноважень польської влади органам Європейського Союзу.

Вибори в Польщі

18 травня у Польщі відбувся перший тур президентських виборів. За його підсумками у другий тур вийшли мер Варшави Рафал Тшасковський, який набрав 31,36% голосів, а також директор Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький, якого підтримали 29,54% виборців.

Тшасковський є представником партії влади "Громадянська коаліція". Водночас Навроцького підтримує опозиційна "Право і Справедливість" (ПіС).

Другий тур виборів відбудеться вже 1 червня.

Раніше у Польщі повідомляли про безпрецедентну спробу втручання Росії у президентські вибори. Йшлося про поширення дезінформації в поєднанні з гібридними атаками на польську критичну інфраструктуру.

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